Tarcza dla nowych branż. Pomoc już w przyszłym tygodniu

O pomocy finansowej dla większej liczby firm poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Resort napisał na Twitterze, że pomoc z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 trafi do branż, które nie były ujęte w planie.

„Już od 15 stycznia 2021 r. ze wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły skorzystać firmy z dodatkowych siedmiu kodów PKD. Wśród nich m. in. branża eventowa, florystyczna i ślubna oraz drukarnie” – napisał resort.

13 mld złotych dla MŚP

Uchwałę sankcjonującą funkcjonowanie Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro-, małych i średnich firm oraz nowelizację Tarczy Finansowej 1.0 PFR rząd przyjął 5 stycznia 2021 roku.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że budżet wyniesie 13 mld zł. Program to Tarcza Finansowa 2.0 PRF dla mikrofirm (6,5 mld zł) i Tarcza Finansowa 2.0 PRF dla małych i średnich firm (6,5 mld zł). Finansowanie będzie trwało od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Warunki umorzenia subwencji

Pieniądze z tarcz będą trafiały do firm, które odnotowały spadek obrotów i mają stosowny kod PKD. Aby subwencje zostały umorzone, konieczna jest „kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej; utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP)”.

Wsparciem objętych zostało ok. 40 branż. Do hotelarzy i restauratorów dodano: „sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych; karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur; pozostałe drukowanie; działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; introligatorstwo i podobne usługi; działalność agencji reklamowych; pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

