Semeniuk o propozycji PO w sprawie obniżenia VAT: To nic nowego. Moja rekomendacja jest pozytywna

Wiceminister Olga Semeniuk, która jeszcze niedawno na antenie Radia Zet mówiła, że jest osobiście zainteresowania tematem organizacji wesela, mówiła o sytuacji branży ślubnej i perspektywach jej odmrożenia.

– Jestem świeżo po spotkaniu z branżą weselną. Planujemy odmrożenie tych imprez na moment, gdy będzie cieplej i będzie można część z nich przenieść na świeże powietrze. Nie powiem jednak dokładnie, czy to będzie kwieciem, czy maj – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Została także zapytania, kiedy powstaną protokoły sanitarne pozwalające na funkcjonowanie tej branży.

– Protokoły sanitarne dla branży weselnej już istnieją. Powstały w zeszłym tygodniu podczas rozmów z branżą – przyznała.

Protest branży gastronomicznej

– Inicjatorem jest Pan Sławomir Grzyb, który jeszcze nie tak dawno mówił, że około 20 tys. restauracji w całym kraju będzie otwartych. Na szczęście to się nie sprawdziło – powiedziała wiceminister. – Pomoc i instrumenty wsparcia PFR aż w 30 proc. trafiają do branży gastronomicznej. Na polecenie premiera biorę udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy korzystali z tarczy, aby usłyszeć, co moglibyśmy jeszcze usprawnić – dodała.

Według wyliczeń, z powodu zamrożenia gospodarki pracę w gastronomii może stracić nawet 1,5 mln osób. Co piąty lokal może zostać zamknięty.

– Rejestrowane bezrobocie w skali kraju to 6,5 proc. Cześć restauracji, które dawno zapowiadały zamykanie się, nadal prowadzą z nami rozmowy – powiedziała Olga Semeniuk.

Wiceminister została zapytania także, kiedy można się spodziewać odmrażania trzech branż, które obecnie pozostają zamknięte.

– Jeśli chodzi o gastronomię, branżę eventową i siłownie, to patrzę na 2020 roku i okres około kwietna, gdzie udawało się część działalności przenieść na wolne powietrze, co pozwoliło na częściowe odmrażanie – powiedziała. – Jesteśmy też przygotowani na ewentualną regionalizację odmrażania niektórych branż – zapewniła na antenie Radia Zet.

Obniżenie podatku VAT

Obniżenie stawki podatku VAT do poziomu 5 proc. To jeden z pomysłów Platformy Obywatelskiej na wyjście z kryzysu. Jak do takiego rozwiązania odnosi się wiceminister rozwoju, pracy i technologii?

– Moja rekomendacja do tego projektu jest pozytywna. Część przedsiębiorców zgłaszała takie postulaty wcześniej, niż opozycja. Ten pomysł nie jest niczym nowym – powiedziała.

Wiceminister została także zapytana o podatek od reklam, który ma dotknąć media. W rządzie toczą się obecnie prace nad zmianami w

– Prace nad korektą tej ustawy są w toku. Nie mogę jednak podać szczegółów co do konkretnych stawek podatku – przyznała Olga Semeniuk.

