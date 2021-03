Rząd przedłużył pomoc dla przedsiębiorców. To dodatkowe 4,5 mld zł

Jutro minie rok od ogłoszenia stanu epidemii w Polsce. Obecnie kraj mierzy się z trzecią falą pandemii. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przedłużeniu pomocy dla najbardziej dotkniętych branż gospodarki.

– Zmagamy się z trzecią falą epidemii, która jest bardzo groźna dla życia, zdrowia i dla gospodarki, dla utrzymania i ochrony miejsc pracy. Dlatego podjąłem decyzję, że w marcu będziemy kontynuować nasz program wsparcia dla najbardziej zagrożonych branż – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowe 4,5 mld zł dla firm

Łączna kwota wsparcia z tarczy branżowej to 4,5 mld zł. Premier wskazał, że to środki na ochronę miejsc pracy. Wśród rozwiązań tarczowych znajdą się m.in.: 1 mld zł na zwolnienia ze składek ZUS, 500 mln zł na postojowe i 1 mld zł bezzwrotnych dotacji dla mikrofirm. Premier zdecydował także, że cześć poprzednich dotacji nie będzie musiało zostać zwrócone do Skarbu Państwa.

– Podjąłem decyzję, że wszystkie pieniądze, które w zeszłym roku były przeznaczone na ratowanie miejsc pracy będą mogły być pozostawione w firmach, nie będą musiały być zwracane – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

