Na grach zarobił już ponad 6,3 mln zł. Kim jest 21-letni Michał „Nisha” Jankowski?

Jankowskich w polskim e-sporcie nie trzeba nikomu przedstawiać. To dwaj mistrzowie, specjalizujący się w grach typu MOBA (multiplayer online battle arena). Na potrzeby czytelników mniej zaznajomionych z tematem warto wspomnieć jednak, że Marcin „Jankos” Jankowski gra w League of Legends, a bohater niniejszego tekstu – Michał „Nisha” Jankowski – w Dota 2.

To właśnie druga z tych gier w dniach 7-17 października 2021 r. wyłaniała najlepszych z najlepszych podczas kluczowego turnieju The International. Zespół Polaka – Team Secret, zajął tam trzecie miejsce, wzbogacając się o 3,6 mln dolarów. Zdobycze samego Michała Jankowskiego z nagród za poszczególne turnieje szacowane są na poziomie ponad 1,6 mln dolarów, co według strony liquipedia.net daje mu 50. pozycję wśród wszystkich graczy Dota 2.

„Nisha” już wcześniej dzierżył tytuł pierwszego Polaka, który wystąpił na elitarnym turnieju The International. W ubiegłym roku w ramach Esports Awards 2000 okrzyknięto go najlepszym esportowcem roku na PC. Wtedy jeszcze nie udało mu się dobrnąć do podium najważniejszych zawodów Dota 2. Dopiero w ubiegłym tygodniu zdołał ze swoimi kolegami dojść do trzeciego miejsca, ulegając w półfinale Team Spirit 1:2.

Michał „Nisha” Jankowski. W jakim wieku zaczynał?

Michał Jankowski karierę esportowca zaczynał już w 14. roku życia. Najpierw grał ze swoim bratem Przemkiem w drużynie Let's Do It. Później razem ze swoim teamem wstąpił do niemieckiego ALTERNATE aTTaX, z którym po pewnym czasie pożegnał się starszy z Jankowskich. Dalej na drodze „Nishy” był duński Team Singularity i polski Team Kinguin. Transfer do Team Secret był sporym ryzykiem, ponieważ jeszcze wtedy Polak nie miał mocnej pozycji na scenie Dota 2 i traktowany był jako wielkie ryzyko ze strony kapitana drużyny, który nalegał na jego transfer.

Zwycięstwa i wielkie sumy zaczęły przychodzić w 2018 roku. Wygrana turnieju ESL One Hamburg 2018, druga pozycja w The Kuala Lumpur Major, następnie w 2019 roku zwycięstwo w The Chongqing Major, triumf w ESL One Katowice 2019, wygrany MDL Disneyland® Paris Major, wygrana w ESL One Birmingham 2019 (wszystkie warte powyżej 100 tys. dolarów) i 4. miejsce na The International 2019 (z nagrodą ponjad 2 mln dolarów).

Następnie w 2020 roku 300 tys. dolarów za pierwsze miejsce w 13. sezonie DreamLeague, 200 tys. dolarów za pierwsze miejsce w OMEGA League: Europe Immortal Division, po czym w 2021 roku 3,6 mln dolarów za wspomniane trzecie miejsce w The International 2021. W tym ostatnim turnieju, którego pula nagród wyniosła rekordowe 40 mln dolarów, Team Secret wyszedł z grupy na drugim miejscu za PSG.LGD. W pucharach pokonał mistrzów świata z OG, a następnie Invictus Gaming z Chin. Dopiero przy ponownym spotkaniu z PSG.LGD zespół Polaka musiał uznać wyższość przeciwników, a później w drabince przegranych uległ jeszcze późniejszym mistrzom z Team Spirit.

„Nisha” tajemniczym graczem Dota 2. Kiedy pierwszy wywiad?

Co ciekawe, jak na tak doświadczonego i utalentowanego gracza, „Nisha” wciąż jest mało aktywny w mediach. Sam stwierdził kiedyś, że zacznie udzielać wywiadów wtedy, gdy wygra The International i razem ze swoim zespołem zdobędzie miano najlepszego spośród graczy Dota 2. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda mu się osiągnąć ten cel i pozwoli szerzej zaprezentować polskiej publiczności – zarówno tej zainteresowanej grami komputerowymi, jak i tej kibicującej reprezentantom naszego kraju niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu i e-sportu.

