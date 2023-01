W Davos jest nudno? Musk odrzuca zaproszenie, którego nie było

Elon Musk wielokrotnie krytykował Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Pod koniec grudnia napisał, że odrzucił zaproszenie WEF, bo „brzmiało nudno, lol”. W rozmowie z Associated Press organizatorzy zwracają jednak uwagę, że nikt Muska do Davos nie zapraszał od 2015 roku.

W Davos nie chcą Muska

Rzecznik WEF, Yann Zopf, powiedział we wtorek Associated Press, że ostatni raz Musk został zaproszony do uczestnictwa w forum w 2015 roku. Nie przyjął go, podobnie jak kilku wcześniejszych. Od tamtej pory zaproszeń nie było i nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek zabiegał o jego uczestnictwo w spotkaniach.

Tymcasem Musk 30 grudnia napisał na Twitterze: „Zostałem zaproszony do WEF, ale odmówiłem”. W kolejnym tweecie szef tesli stwierdził: „Powodem odrzucenia zaproszenia do Davos nie było to, że myślałem, że są zaangażowani w diaboliczne intrygi, ale dlatego, że brzmiało to nudno”.

Miliarder nie precyzuje co prawda, z którego roku pochodziło odrzucone zaproszenie, ale publikacja takiego tweeta na miesiąc przed tegoroczną konferencją sugeruje, że raczej nie o to, sprzed niemal dekady. Co więcej, Musk skrytykował niedawno Światowe Forum Ekonomiczne, pisząc na Twitterze pod filmem z otwarcia obrad, "Jak to możliwe, że WEF/Davos w ogóle kogokolwiek obchodzi?"

Spotkanie liderów polityki i biznesu

Światowe Forum Ekonomiczne odbywa się co roku w Davos w Szwajcarii, gdzie prezesi-miliarderzy, światowi przywódcy i inne wpływowe osobistości zbierają się, aby omówić szereg globalnych problemów, od zmian klimatu po kryzys związany z kosztami życia.

Podczas tegorocznej edycji Forum Polskę będą reprezentować m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

