Dlaczego Amerykanie polubili PiS, co Hołownia mówi o nienawiści i ranking najlepiej zarabiających pisarzy. Nowy „Wprost”

„Amerykanie polubili PiS”. W okolicach rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie prezydent Joe Biden prawdopodobnie zawita do Polski. Dla rządzących oznaczałoby to poważne wzmocnienie wizerunkowe – pisze Eliza Olczyk.

„Będziemy wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa”. – Polska w obliczu wojny na Ukrainie zachowuje się bardzo odpowiedzialnie. Dlatego popieramy zdrowy i solidny dialog w dziedzinie bezpieczeństwa, jaki prowadzicie z Niemcami – mówi Jakubowi Mielnikowi Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce.

„Opozycja chce czegoś realnego dla obywateli”. Szymon Hołownia w rozmowie z Elizą Olczyk apeluje: – Wszystkie ugrupowania opozycyjne, w tym PO, powinny jasno odciąć się od hejtu, agresji, nienawiści tych, którzy deklarują się jako ich zwolennicy.

„Zmiany na lewicy”. Koło parlamentarne PPS nie może już posługiwać się nazwą partii. To oznacza koniec rozważań o liście wyborczej z wszystkimi ugrupowaniami opozycyjnymi – pisze Dariusz Grzędziński.

„Tworzył światową kardiochirurgię”. „Wprost” uznał prof. Zbigniewa Religę za najważniejszą osobę ostatnich 40 lat w polskiej nauce i medycynie. – Uważał, że jedyną ważną sprawą jest pacjent – mówi Katarzynie Pinkosz jego syn, dr Grzegorz Religa.

„Mam potrzebę wiary i ufności”. – Marzę, że przyjdzie wiatr zmian i dożyję tego (...) Zmiany są nieuniknione. Nie tylko w polityce, ale i w Kościele – mówi Agnieszce Szczepańskiej Irena Santor, laureatka nagrody 40-lecia „Wprost” w kategorii kultura.

„Niezapomniany finał”. – Sport zawsze był ponad podziałami – mówi Karolowi Osińskiemu Dariusz Szpakowski tuż po odebraniu nagrody 40-lecia „Wprost” w kategorii media.

„Co myślą Polacy”. – 1/3 Polaków uważa, że Ukraińcy nas wzbogacają kulturalnie, że dzięki nim Polska staje się lepszym miejscem do życia – zapewnia w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską dr Michał Kotnarowski, referując badania socjologiczne.

„Dobro dziecka i błądzenie rodziców”. – Film „Noc w przedszkolu” to trafna diagnoza ślepej uliczki, w jakiej znalazło się rodzicielstwo i edukacja – mówi Krystynie Romanowskiej dr Agnieszka Dąbrowska, psychiatrka i terapeutka.

„Co dalej z zasiłkiem pogrzebowym”. Obniżył go Donald Tusk, a po prawie dekadzie rządów PiS pomniejszona kwota ani drgnęła. Zasiłek pogrzebowy to dziś ledwie 4 tys. zł i trudno za tyle zorganizować pogrzeb. Dariusz Grzędziński zbadał, czy jest szansa na zmianę tej sytuacji.

„Najlepiej zarabiający pisarze”. Chociaż stan polskiego czytelnictwa cofnął się do poziomów sprzed pandemii, to nadal mamy w Polsce pisarzy, którzy na książkach potrafią zarobić miliony. Niektórzy z nich skończyli dopiero 21 lat – pisze Szymon Krawiec.

„Putin może go zabić, ale się boi”. Aleksiej Nawalny siedzi w izolatce w kolonii karnej i jest w pewnym sensie najswobodniejszym człowiekiem w Rosji. Putin może go skrzywdzić, ale się boi. Skomplikowany życiorys i poglądy opozycjonisty opisał Miłosz Szymański.

„Biorą więźniów i kobiety”. Wiosenna ofensywa Rosji ma się opierać na ilości żołnierzy. – Nawet dla wojsk NATO taka armia byłaby problemem – wyjaśnia Michałowi Banasiakowi Marek Meissner, analityk militarny.

„Łukaszenka próbuje ograć Moskwę”. Białoruski dyktator nie może zrobić nic, żeby przeszkodzić Rosjanom w ewentualnym ataku na Ukrainę z terytorium jego kraju. Ale białoruska armia chyba się nie przyłączy – stawia tezę Jakub Mielnik.

„Lekarze traktowani jak złoczyńcy”. NFZ wzywa lekarzy do zapłacenia kar za wypisywanie na receptę ze zniżką mleka dla dzieci z najcięższą postacią alergii. A inne mleko może zaszkodzić dziecku na całe życie. Sprawę opisuje Katarzyna Pinkosz.

„Lewandowski kontra Kucharski”. Sądowe batalie pomiędzy Robertem Lewandowskim a Cezarym Kucharskim dopiero się rozpoczęły, a już wiadomo, że obie strony konfliktu poniosą duże straty wizerunkowe – szacuje Dariusz Tuzimek.

„Siła i cierpienie dziewczynek”. Weronika Murek to wielka nadzieja polskiej literatury. Każda z jej książek jest gatunkowo inna – teraz wydała książkę eseistyczną „Dziewczynki”. Poleca Leszek Bugajski.

„Staram się być dobrym człowiekiem”. – Co się z nami wszystkimi stało, że w Sylwestra, gdy powinniśmy się cieszyć i odczepić wreszcie od polityki i ideologii, zaczęliśmy na siebie rzygać? – oburza się w wywiadzie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz Justyna Steczkowska.

