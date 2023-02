Nie żyje jeden z najbogatszych Amerykanów

Zmarł jeden z najbogatszych Amerykanów. Właściciel klubu baseballowego Washington Nationals miał 97 lat. Jak podają media Ted Lerner zmarł w swoim domu w Maryland w skutek komplikacji po zapaleniu płuc.

Ted Lerner nie żyje. Był zasłużony dla Waszyngtonu

„Ted Lerner sprawił, że 33 lata temu baseball wrócił do Waszyngtonu. Dziękujemy Ted, spoczywaj w pokoju” – czytamy w specjalnym poście pożegnalnym, który zespół Washington Nationals zamieścił na Facebooku. „Jedną z największych radości w moim życiu, było sprowadzenie z powrotem gry, którą kocham do miasta, które kocham” – mówił w jednym z ostatnich przemówień właściciel klubu.

Swój majątek Ted Lerner zgromadził pracując jako deweloper. Był założycielem firmy handlującej nieruchomościami Lerner Enterprises, największego właściciela ziem w obszarze metropolii Waszyngtonu. W 2015 roku został przez Forbesa okrzyknięty najbogatszym człowiekiem w stanie Maryland. W momencie śmierci Lerner był na 143 miejscu na liście najbogatszych Amerykanów według Forbesa. Wśród wszystkich miliarderów na świecie plasował się na 637 pozycji. Majątek jego rodziny szacowany jest na 6,6 miliarda dolarów.

Baseball wrócił do Waszyngtonu

Ted Lerner znany jest głównie z tego, że w 2006 roku kupił za 450 milionów dolarów od Major League Baseball klub Nationals. Następnie przeniósł jego bazę z kanadyjskiego Montrealu, gdzie drużyna występowała pod nazwą Expos, do stolicy Stanów Zjednoczonych. Był to pierwszy klub w Waszyngtonie od 33 lat, co przysporzyło miliarderowi wielu fanów.