Oto 10 najbogatszych rodzin w Polsce. „Te rody trzęsą polskim biznesem”

Mówi się, że biznesowych dynastii w Polsce nie ma, bo wciąż mamy za młodą gospodarkę, żeby mogły się u nas wykształcić fortuny przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ale to nie do końca prawda.

Pierwsze miejsce w naszym rankingu 35 najbogatszych polskich rodzin zajmują Kulczykowie. Zapewne większość kojarzy przede wszystkim zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka, który zostawił dzieciom w spadku kilkanaście miliardów złotych majątku. Ale Kulczykowie działali w biznesie już dużo wcześniej.

Mało kto wie, ale Sebastian i Dominka Kulczykowie są już czwartym pokoleniem w rodzinnym biznesie.

Ich pradziadek, Władysław Kulczyk, prowadził w latach 30. ubiegłego wieku dom handlujący artykułami rolnymi w Wałdowie w woj. kujawsko-pomorskim. Ich dziadek Henryk założył po wojnie trzy firmy. Wszystkie zostały znacjonalizowane, więc wyjechał do Niemiec, gdzie otworzył kolejny biznes.

W Hamburgu stał się czołowym dostawcą runa leśnego z Polski. Zaczynał od handlu maślakami i jagodami z polskich lasów, a później sprowadzał do Niemiec wszystko, co się dało. Po 1982 r., dzięki zmianom w prawie, w kraju można było zakładać firmy polonijne. Ich ojciec Jan Kulczyk, razem ze swoim tatą, otworzyli wtedy w Komornikach koło Poznania Interkulpol. Przedsiębiorstwo handlowało z Niemcami artykułami chemicznymi i budowlanymi. Hitem eksportowym okazała się różowa pasta BHP do mycia uporczywych plan. Tak zaczynał zmarły w 2015 roku najbogatszy Polak.

Dzisiaj jego córka, czyli Dominika Kulczyk, z majątkiem szacowanym na 8,8 mld zł jest najbogatszą Polką. Jej młodszy brat Sebastian biedniejszy o prawie półtora miliarda złotych plasuje się w pierwszej dziesiątce najzamożniejszych ludzi w kraju. No i jest jeszcze ich matka, Grażyna Kulczyk, która dysponuje majątkiem wycenianym na 1,8 mld zł.

W sumie Kulczykowie dysponują ponad 18 mld zł, co daje im tytuł najbogatszej rodziny w Polsce.

Starakowie, Solorzowie, Furmanowie

Za nimi Starakowie z 9,5 mld zł majątku. Jerzy Starak kontroluje producenta leków Polpharma czy producenta herbat, syropów i dżemów, czyli Herbapol Lublin. Anna Woźniak-Starak od lat prowadzi znaną restaurację Belvedere w warszawskich Łazienkach.

Na trzecim miejscu uplasowali się Solorzowie.

Kilka tygodni temu podano, że synowie Zygmunta Solorza z dwóch różnych małżeństw, czyli Tobias Solorz i Piotr Żak weszli do rady nadzorczej Grupy Polsat Plus, gdzie są skupione najważniejsze aktywa ich ojca.

To przede wszystkim telewizja Plus, telekom Plus czy Asseco, największy producent oprogramowania w naszej części Europy.

Zaraz za podium wylądowali bracia Furman z pabianickiego Aflofarmu. To największy producent leków bez recepty w Polsce. Kto jeszcze znalazł się w rankingu najbogatszych polskich rodzin?

Poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę zestawienia, a cały ranking 35 najbogatszych polskich rodzin jest dostępny dla użytkowników Wprost Premium.

10 najbogatszych polskich rodzin

Miejsce Rodzina Członkowie rodziny Majątek 1 Kulczykowie Sebastian i Dominika Kulczykowie z matką Grażyną Kulczyk 18,1 mld zł 2 Starakowie Jerzy Starak i Anna Woźniak-Starak z córką Julią 9,5 mld zł 3 Solorzowie Zygmunt Solorz z dziećmi: Tobiasem, Piotrem i Aleksandrą 8,5 mld zł 4 Furmanowie Andrzej Furman z synami: Jackiem, Wojciechem i Tomaszem 6,75 mld zł 5 Juroszkowie Zbigniew Juroszek z synem Mateuszem 6,5 mld zł 6 Adamkiewiczowie Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie z rodziną 3,7 mld zł 6 Gierszewscy Leszek Gierszewski z dziećmi: Jakubem i Karoliną 3,7 mld zł 8 Jakubasowie Zbigniew Jakubas z córką Joanną 2,8 mld zł 9 Wiśniowscy Andrzej Wiśniowski z żoną Barbarą oraz dziećmi: Anną, Mariuszem i Mateuszem 2,6 mld zł 9 Ptakowie Antoni Ptak z dziećmi: Dawidem, Albertem, Anną, Katarzyną, Antonim i Antoniną 2,6 mld zł

