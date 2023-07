Tu mieszka najwięcej polskich miliarderów. Majątek samych Kulczyków przekracza 15 mld zł

Do niedawna Warszawa była miastem, w którym statystycznie zarabiało się najwięcej. Wiosną liderem rankingu został Kraków, w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 10 051 zł i było o 13,2 proc. wyższe niż w marcu 2022 r. Tym samym stolica Małopolski jako pierwsze miasto w Polsce przekroczyła granicę 10 tys. w kategorii przeciętnych wynagrodzeń.

To województwie mazowieckim mieszka jednak najwięcej miliarderów: 27 Polaków z tegorocznej listy najbogatszych. W porównaniu do zeszłorocznej edycji Listy 100 Najbogatszych Polaków na Mazowszu ubyło dwóch miliarderów.

Rok temu najbogatszym warszawiakiem był Zygmunt Solorz, który w tym roku zaliczył w naszym zestawieniu spadek o 3 miejsca. Jak wygląda tegoroczne zestawienie dla tego województwa?

Lista Najbogatszych Wprost 2023. Rodzeństwo Kulczyków w pierwszej dziesiątce

Tegoroczne zestawienie najbogatszych mieszkańców województwa mazowieckiego otwiera Dominika Kulczyk, której głównym składnikiem majątku są udziały w Polenergii, największej prywatnej grupie energetycznej w kraju. Dziś wartość jej majątku szacuje się na 8,8 mld zł. Majątek jej brata Sebastiana jest z kolei szacowany na 7,4 mld zł, co dało mu siódme miejsce na liście miliarderów i trzecie w zestawieniu najbogatszych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Najcenniejszym aktywem w portfelu Sebastiana Kulczyka jest giełdowy Ciech – drugi największy producent sody kalcynowanej i oczyszczonej w UE oraz wiodący dostawca krzemianów w Europie. Jest też największym polskim producentem środków ochrony roślin. Zatrudnia ponad 3 tys. osób, prowadząc fabryki w Polsce, Rumunii i Niemczech. Kolejnymi aktywami, wokół których dużo się dzieje są spółki autostradowe. Od ponad pół roku trwają zaawansowane negocjacje związane z ich sprzedażą, bo Sebastian Kulczyk od dawna sygnalizuje, że chce skoncentrować się na budowie portfela opartego głównie o spółki z obszaru nowych technologii.

Kilka tygodni temu Kulczyk zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu Kulczyk Investments na rzecz stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej.

Zygmunt Solorz chce uniezależnić swoje biznesy od wahań cen prądu

Rodzeństwo Kulczyków rozdzielił w zestawieniu najbogatszych mieszkańców województwa mazowieckiego wspomniany już Zygmunt Solorz z majątkiem wycenionym na 8,5 mld zł. Jak zauważyliśmy w rankingu, to był dla niego trudny rok. Jego Grupa Polsat Plus zanotowała najsłabsze wyniki finansowe od lat. Przychody oscylowały w granicach 13 mld zł, a zysk netto ledwo przekroczył 900 mln zł i był prawie pięciokrotnie niższy niż rok wcześniej. Gorsze wyniki spółka tłumaczy presją inflacyjną, która wpływa na rosnące koszty funkcjonowania i energii. Nie pomogły również podwyżki stóp procentowych, które poważnie podniosły koszt obsługi zadłużenia.

Mimo tych trudności, Solorz nie zatrzymuje się w inwestycjach. Buduje farmy wiatrowe w czterech lokalizacjach. Dzięki temu na koniec przyszłego roku Grupa Polsat Plus będzie mogła co roku produkować 430 GWh zielonej energii. Pozwoli to nie tylko uodpornić biznesy Solorza na zmieniające się ceny prądu, ale też sprzedawać czystą energię klientom.

Najbogatsi z Mazowsza: Adamkiewiczowie, Zabłocki, Jakubas

W pierwszej dwudziestce najbogatszych znalazło się jeszcze troje mieszkańców województwa mazowieckiego – a właściwie czworo, bo na 11. miejscu znaleźli się Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie, współwłaściciele Adamed Pharma, polskiej firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej. Powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Od kwietnia 2023 roku spółka jest 100 procentowym udziałowcem Davipharm – jednej z najszybciej rozwijających się firm farmaceutycznych w Wietnamie. Od maja 2019 r. firma posiadania pakiet udziałów włoskiej Ecupharmy. Adamed Pharma dotychczas przeznaczył niemal 2,1 mld zł na inwestycje i działalność R&D.

Majątek małżeństwa Adamkiewiczów oszacowaliśmy na 3,7 mld zł.

Na 13. miejscu, z majątkiem 3,2 mld zł, znaleźli się ex aequo Rafał Brzoska, założyciel InPostu, który kilkanaście lat temu rzucił wyzwanie Poczcie Polskiej w zakresie doręczania listów. Centrala firmy znajduje się w Krakowie. Drugim miliarderem na tej samej pozycji w zestawieniu jest Jakub Zabłocki, który po zebraniu doświadczeń tradera walutowego w jednym z banków w 2001 roku rzucił etat i założył własny dom maklerski. W dwie dekady zrobił ze swojego XTB największą tego typu instytucję w naszej części Europy. Spółka jest obecnie wyceniana na warszawskiej giełdzie na ponad 4,7 mld zł.

Na 16. miejscu zestawienia znalazł się Zbigniew Jakubas, jeden z największych inwestorów na warszawskiej giełdzie. Trzyma kontrolny pakiet akcji w producencie taboru kolejowego Newag oraz wybijającej monety czy obsługującej warszawskie biletomaty Mennicy Polskiej. Do tego dochodzą udziały w firmie budowlanej Centrum Nowoczesnych Technologii czy kiedyś potężnym, a zmiecionym przez kontrowersyjne działania wymiaru sprawiedliwości, funduszu inwestycyjnym Altus. To tylko część aktywności biznesowych, które dały mu majątek szacowany na 2,7 mld zł.

