Najbogatszy góral, miliarderzy z Nowego Sącza, założyciel InPostu… Najbogatsi z Małopolski

Miliarderzy lubią duże miasta i to nie powinno dziwić, bo siedziby nowoczesnych, zatrudniających dziesiątki pracowników firm mieszczą się w dużych aglomeracjach, blisko lotnisk i autostrad. Najwięcej biznesmenów, którzy znaleźli się w tegorocznym zestawieniu Listy 100 Najbogatszych Polaków Wprost mieszka w województwie mazowieckim, przede wszystkim w Warszawie i miastach z nią graniczących (27 miliarderów lub rodzin prowadzących wspólny biznes).

Drugim najchętniej wybieranym przez posiadaczy ogromnych majątków województwem jest małopolskie – mieszka tam 16 osób (rodzin) z tegorocznego zestawienia. W zestawieniu najbogatszych tradycyjnie pojawiają się biznesmeni związany z Nowym Sączem, ale na tegorocznej liście zabrakło znanych producentów lodów.

Pierwszy „małopolski” miliarder zajął dopiero trzynaste miejsce w zestawieniu. To Rafał Brzoska, założyciel InPostu. Jego majątek jest szacowany na 3,2 mld zł. Kilkanaście lat temu Brzoska rzucił Poczcie Polskiej wyzwanie i chciał wejść na rynek przesyłek listowych. Państwowy monopol skutecznie mu to utrudniał – czy ktoś dziś pamięta jeszcze blaszki, które wkładane były do przesyłek dostarczanych przez InPost? Zwiększały wagę kopert, bo przepisy stanowiły, że listy o wadze nie przekraczającej 50 g może dostarczać tylko państwowy operator.

Z czasem Brzoska odpuścił sobie dostarczanie listów i wyłożył ogromne pieniądze w usprawnienie dostarczania paczek. Dziś, gdy paczkomaty wpisały się w krajobraz miast, trudno sobie wyobrazić, że jeszcze 10 lat temu po przesyłki chodziliśmy na pocztę albo czekaliśmy na kuriera, bo innych sposobów odbioru nie było.

Ale InPost to nie jedyny biznes Rafała Brzoski, który cały czas rozgląda się za kolejnymi firmami do kupienia. Wspólnie z Zygmuntem Solorzem zainwestował w internetowy sklep z butami Eobuwie.pl Dariusza Miłka. Rok temu wszedł w całkowicie nową branżę, przejmując 90 proc. w znanym producencie bakalii Bakalland. Połączył go z marką zdrowej żywności Purella, żeby zostać liderem na rynku prozdrowotnych produktów spożywczych w Polsce. Z kolei kilka miesięcy temu wszedł do firmy produkującej balony, konfetti i inne imprezowe dekoracje. Szczecińskiemu PartyDeco chce pomóc w międzynarodowej ekspansji.

Miliarderzy z okolic Nowego Sącza

Drugim najbogatszym mieszkańcem Małopolski (17. miejsce) okazał się Andrzej Wiśniowski, założyciel i właściciel firmy i marki Wiśniowski będącej światowym potentatem na rynku bram garażowych i przemysłowych, systemów ogrodzeniowych oraz stolarki stalowej, aluminiowej i PCV. Jego majątek jest szacowany na 2,6 mld zł.

Wiśniowski mieszka w powiecie nowosądeckim (firma Wiśniowski sp. z o.o. S.K.A jest zarejestrowana we wsi Wielogłowy) i otwiera „poczet” nowosądeckich miliarderów. Należą do nich również Ryszard Florek, właściciel nowosądeckiego Fakro, drugiego największego producenta okien dachowych na świecie. Jego największym konkurentem pozostaje duński Velux. Majątek Florka jest szacowany na 700 mln zł, co dało mu 91. miejsce w zestawieniu. W Nowym Sączu znajduje się także siedziba Newag S.A., największego w Polsce przedsiębiorstwa produkującego elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne oraz lokomotywy, tramwaje i wagony metra. Kontrolny pakiet akcji należy do Zbigniewa Jakubasa, który mieszka w województwie mazowieckim. To właśnie akcje Newag stanowią jednak najważniejsze aktywów w jego wycenianym na 2,7 mld zł majątku (16. miejsce w tegorocznym zestawieniu najbogatszych).

W tegorocznym gronie najbogatszych nie ma już rodziny Koral od znanej marki lodów z ich nazwiskiem w nazwie. Jeszcze rok temu rodzina znalazła się na 43. miejscu zestawienia.

83-tysięczny Nowy Sącz jest miastem, w którym na tysiąc mieszkańców przypada statystycznie najwięcej miliarderów. W grudniu 2019 roku wyliczono, że mieszka ich tam 195.

Najbogatsi z małopolskiego. Góral-miliarder, producent odzieży sportowej…

Z ciekawych nazwisk, które znalazły się w zestawieniu, a powiązane są z Małopolską, można też wspomnieć o Adamie Bachledzie-Curuś, najbogatszym góralu z Podhala. Jego majątek jest szacowany na 1,2 mld zł. Dzisiaj rodzinna Bachleda Grupa Inwestycyjna działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, hotelarstwa, gastronomii, produkcji czy handlu. Są właścicielami kilku prestiżowych hoteli, galerii handlowych, osiedli mieszkaniowych czy restauracji. To oni sprowadzili do Polski markę modową Carolina Herrera czy producenta słynnych pomadek do ust Carmex. Wszystkie te biznesy dały byłemu burmistrzowi Zakopanego 53. miejsce w zestawieniu.

Na 95. miejscu z majątkiem szacowanym na 670 mln zł uplasował się Igor Klaja. Kontroluje 70 proc. udziałów w spółce OTCF, która jest producentem ubrań znanej marki 4F. Co drugi narciarz zjeżdża ze stoku w strojach z tą metką, firma ubiera też kadry olimpijskie siedmiu krajów, m.in. Polski, Łotwy, Grecji, Chorwacji i Serbii. Siedziba OTCF znajduje się w Krakowie.

