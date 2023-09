Żony i córki najbogatszych Polaków wpłacają na kampanię Tuska. Rekordowe przelewy od twórców „Wiedźmina”

Pierwszy był Arkadiusz Muś wraz z córką Marią. Już 27 marca wpłacili w sumie 102 tys. zł na rzecz Platformy Obywatelskiej. Arkadiusz Muś z majątkiem wycenianym na 4,9 mld zł zajął w tym roku 10. miejsce na Liście 100 Najbogatszych Polaków „Wprost”. Jest właścicielem spółki Press Glass, jednego z największych producentów szkła na świecie. W zeszłym roku firma osiągnęła rekordowe 3,5 mld zł przychodów. Szyby zespolone Press Glassu wykorzystywano m.in. przy budowie wieżowców na Manhattanie czy w centrum Warszawy.

Maria Muś pracuje w firmie taty. Jest pilotem śmigłowców. Pomaga więc pracownikom Press Glassu w szybkim przemieszczaniu się między kilkoma fabrykami firmy w różnych częściach kraju. Poza tym, córka Arkadiusza Musia jest jedyną kobietą w Europie, która potrafi wykonywać helikopterem figury akrobacyjne.

Niecały miesiąc po wpłacie Musia, do grona darczyńców związanych z listą 100 najbogatszych dołączył Mariusz Gawron. To jeden z największych deweloperów na Pomorzu. Należy do niego Grupa Inwestycyjna Hossa, która w ciągu trzech dekad działalności zbudowała już ponad 40 inwestycji na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Chociaż Tuska nie zna osobiście, to wpłacił na PO maksymalną kwotę, czyli 52 tys. 350 zł, tłumacząc, że po ośmiu latach rządów PiS, przydałoby się władze w Polsce zmienić.

Prawie pół miliona od CD Projektu

Kilka dni po Gawronie, dokładnie 28 kwietnia, maksymalne kwoty wpłacił Marcin Iwiński i jego żona Renata. Iwiński to największy akcjonariusz warszawskiego producenta gier CD Projekt. Z 2,2 mld zł majątku zajmuje 28 miejsce na Liście 100 Najbogatszych Polaków. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy twórcy CD Projektu wspierają finansowo polityków Platformy.

Trzy lata temu współtwórcy sukcesu „Wiedźmina” wpłacili wraz z rodzinami w sumie 239 tys. zł na kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. Oprócz Iwińskiego darczyńcą był wiceprezes CD Projektu Piotr Nielubowicz oraz drugi największy akcjonariusz spółki – Michał Kiciński, który głównie przez problemy zdrowotne rozstał się ze spółką, zachowując w niej jednak spory portfel akcji.

W tym roku na kampanię Platformy oprócz Marcina Iwińskiego po maksymalnej kwocie wpłacili również Renata iwińska, Stanisław Iwiński i Aleksandra Iwińska. Najprawdopodobniej to członkowie rodziny głównego akcjonariusza CD Projektu. Wpłat dokonał również Piotr Nielubowicz oraz Irmina Nielubowicz, Adam Kiciński oraz Karolina Kicińska. Można więc domniemywać, że od twórców CD Projektu i ich rodzin PO została zasilona rekordową kwotą ponad 418 tys. zł.

Na PO przedsiębiorcy, na PiS politycy

Idąc dalej przez rejestr wpłat, widać kolejne nazwiska znane z Listy 100. To choćby Marek Roefler, właściciel warszawskiego dewelopera Dantex. On wpłacił 49 tys. zł. Jego córka, Natalia Roefler-Rejzmund, tysiąc mniej, bo 48 tys. zł. Na liście pojawia się również Anna Voelkel z Poznania. To najprawdopodobniej żona Piotra Voelkela, twórcy meblowego giganta VOX z Wielkopolski. Spytaliśmy w biurze prasowym firmy, dlaczego członkini jej rady nadzorczej zdecydowała się wpłacić na PO, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Na Platformę Obywatelską po kilka czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych wpłaciły już 83 osoby. To przede wszystkim przedsiębiorcy, często związani z Listą 100 Najbogatszych „Wprost”. O wiele mniejsze kwoty od mniejszej liczby darczyńców zbiera Prawo i Sprawiedliwość, bo na tę partię do tej pory środki przelało 30 osób. To głównie politycy lub osoby związane ze Spółkami Skarbu Państwa.

