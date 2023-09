Nie żyje egipski miliarder. Był znany nie tylko ze swojej fortuny

„Cieszył się długą i spełnioną emeryturą, pozostawał w otoczeniu swoich bliskich” – poinformowała rodzina miliardera. Al-Fayed kontrolował rozległe przedsiębiorstwa z branży ropy naftowej, transportu, bankowości i nieruchomości, w tym pałacowy hotel Ritz w Paryżu i przez 25 lat słynne londyńskie centrum handlowe Harrodsa. Forbes oszacował w tym roku jego majątek netto na 2 miliardy dolarów, co plasuje jego majątek na 1516 miejscu na świecie.

Dodi i księżna Diana

O rodzinie al-Fayed zrobiło się głośno w 1999 roku, kiedy to podczas ucieczki przed fotoreporterami doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła księżna Diana oraz syn miliardera – Dodi. Księżna Walii była wtedy krótko po rozwodzie z księciem Karolem (obecnym królem) i wyobcowała się z rodziny królewskiej.

Diana wdała się wtedy w romans z synem miliardera, przez co znalazła się na celowniku paparazzi. W miarę jak krążyły plotki i teorie spiskowe, Fayed oświadczył, że oboje zostali zamordowani przez „ludzi, którzy nie chcieli, żeby Diana i Dodi byli razem”. Zeznał, że byli zaręczeni i utrzymywał, że zadzwonili do niego na godzinę przed wypadkiem, aby powiedzieć mu, że jest w ciąży. Pałac Buckingham i rodzina księżniczki nazwały to „złośliwą fantazję”.

Egipski miliarder

Mohamed al-Fayed urodził się jako Mohamed Abdel Moneim Fayed w Aleksandrii w Egipcie 27 stycznia 1929 r. jako jedno z pięciorga dzieci nauczycielki szkoły podstawowej, Aly Aly Fayed. Szczegóły dotyczące jego początków życia są niejasne.

Przeprowadził się do Londynu w połowie lat sześćdziesiątych. Do nazwiska dodał „al-”, co wskazywało na arystokratyczne pochodzenie. Po zakupie szkockiego zamku powiększył majątek do 65 000 akrów; po przejęciu klubu piłkarskiego Fulham zbudował z niego czołową drużynę w kraju (Sprzedał zespół w 2013 r. pakistańskiemu amerykańskiemu biznesmenowi).

W połowie lat 80. rodzina Fayedów zapłaciła 840 milionów dolarów House of Fraser, spółce-matce Harrodsa i dziesiątek innych sklepów, a 300 milionów dolarów więcej zainwestowała w odnowienie flagowego sklepu tej sieci w ekskluzywnej londyńskiej dzielnicy Knightsbridge.

Namawiany przez konkurenta biznesowego rząd zbadał transakcję z Harrodsem i w 1990 r. doszedł do wniosku, że bracia Fayed „nieuczciwie i błędnie przedstawiali się” jako potomkowie starej rodziny właścicieli ziemskich i stoczniowców. Z raportu rządowego wynika, że pieniądze dla Harrodsa pochodziły prawdopodobnie od sułtana Brunei. Sułtan zaprzeczył temu, a Fayed, który nie został oskarżony o popełnienie przestępstwa, nazwał ten raport oszczerstwem.

Fayed był też wielokrotnie oskarżany o nadużycia na tle seksualnym wobec m.in. swoich pracownic. Mimo przesłuchań nigdy nie postawiono mu zarzutów. „Nie mogli zaakceptować tego, że Egipcjanin może być właścicielem Harrodsa, więc obrzucili mnie błotem” – powiedział reporterom. W 2010 roku sprzedał Harrodsa Qatar Holding, państwowemu funduszowi majątkowemu Emiratu Kataru, za ponad 2 miliardy dolarów i ogłosił przejście na emeryturę.