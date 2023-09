Kulczyk sprzedał udziały w Autostradzie Wielkopolskiej. Nabywcą Francuzi

Według „Rzeczpospolitej" Sebastian Kulczyk nie ma już udziałów w autostradowych spółkach. Gazeta nieoficjalnie dowiedziała się, że w ostatnich dniach została ostatecznie dopięta transakcja sprzedaży firmy KI One, która miała 23,8 proc. udziałów w spółce Autostrada Wielkopolska (AWSA) oraz 40 proc. udziałów w spółce Autostrada Wielkopolska II (AWSA II.) Sprzedana została także Autostrada Eksploatacja (AESA), odpowiedzialna za utrzymanie koncesyjnych odcinków A2, a także budowlana spółka A2 Route.

Kulczył sprzedał Francuzom udziały. Transakcja warta 3 mld zł

Należące do Kulczyka autostradowe aktywa kupił francuski fundusz inwestycyjny Meridiam. Wartość transakcji szacuje się na ok. 3 mld zł.

Jak pisze dziennik, sprzedaż pakietów koncesyjnych spółek AWSA, AWSA II oraz AESA i A2 Route ma być naturalnym elementem długofalowej strategii Kulczyk Investments – zakończeniem 30-letniego procesu budowy wartości tych aktywów i zarazem rozpoczęciem kolejnego etapu międzynarodowej strategii rozwoju Grupy.

Meridiam to francuski fundusz specjalizujący się w przedsięwzięciach infrastrukturalnych, inwestujący w długoterminowe przedsięwzięcia na stabilnych gospodarczo rynkach. Dołączył do AWSA w 2008 roku, gdy spółka negocjowała z bankami kredytowanie budowy 106-kilometrowego odcinka Nowy Tomyśl – Świecko. Jego obecność w strukturze właścicielskiej miała wtedy pozwolić na lepsze dopasowanie jej do planów i potrzeb autostradowej spółki.

Eksperci mówią o sukcesie

Według ekspertów przeprowadzenie tak dużej i złożonej transakcji w obecnym czasie – gdy rynek infrastrukturalny i finansowy w Polsce mocno odczuwają problemy wywołane wojną w Ukrainie i inflacją – jest sukcesem Kulczyka, przebudowującego swój portfel pod nowe trendy gospodarcze.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. Sebastian Kulczyk ustąpił z funkcji prezesa Kulczyk Investments. Przekazał wówczas stery Dawidowi Jakubowiczowi, który w latach 2018-2023 pełnił w KI funkcję CIO (Chief Information Officer), a przez ostatnie pięć lat kierował również spółką Ciech.

