Jeden z najbogatszych Polaków inwestuje w nowy biznes. Produkty są już dostępne

Michał Sołowow i założyciele firmy OSHEE Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński stworzyli markę eatyx. Klienci będą mieli do wyboru różnego rodzaju posiłki, które mają zastąpić dowolne danie w ciągu dnia, od batonów począwszy, po posiłki w formie płynnej (gotowe do spożycia), ale też posiłki na zimno i na ciepło do samodzielnego sporządzenia w zaledwie kilka minut. Każdy z nich dostępny jest w kilku wariantach smakowych.

Produkty są już dostępne na rynku. Można je kupić na stronie internetowej marki, sukcesywnie są też wprowadzane na półki sieci handlowych (będzie można je znaleźć w strefach z daniami gotowymi i produktami do jedzenia „on the go”).

Twórcy eatyx o misji marki

Twórcy eatyx podkreślają, że jest to marka, której misją jest tworzenie rozwiązań z zakresu nowoczesnego odżywiania i suplementacji. – Koncept odpowiada na kluczowe wyzwania, z jakimi mierzy się społeczeństwo w XXI wieku. Rosnące tempo życia (zwłaszcza w dużych miastach), nadmierna emisja gazów cieplarnianych (także tych pochodzących z produkcji mięsa i nabiału), wzrost cen żywności spowodowany zmianami klimatu i będące ich skutkiem klęski żywiołowe, zanieczyszczenie środowiska i wyjałowienie gleby, przekładające się na spadek jakości żywności, to niektóre z nich — wyjaśniają twórcy marki.

Dominik Doliński podkreśla, że produkty eatyx tworzono "z myślą o wszystkich tych, którzy w realiach współczesnego życia chcą mieć więcej czasu dla siebie i dbać o sylwetkę, nie zapominając przy tym o zdrowym, smacznym odżywianiu oraz potrzebie ochrony planety".

– To nie tylko funkcjonalne i bardziej ekologiczne alternatywy klasycznych posiłków czy uzupełniające linię nowoczesne suplementy diety, ale przede wszystkim zupełnie nowa kategoria hiperżywności, która – co powiem z pełnym przekonaniem – zrewolucjonizuje w najbliższych latach rynek spożywczy nie tylko w Polsce, ale i na świecie – mówi Doliński.

W biznes zainwestował Michał Sołowow, jeden z najbogatszych Polaków i największych prywatnych inwestorów w kraju. Jak pisze jednak serwis Business Inisder Polska, szczegóły jego zaangażowania (finansowe, jak i udziałowe) nie są jednak znane.

Czytaj też:

On uratował Industrię Kielce przed upadkiem. Kim jest Michał Sołowow?Czytaj też:

Michał Sołowow dla „Wprost”: Wysokie ceny prądu zabijają polskie firmy. Przyszłością energii są małe reaktory atomowe