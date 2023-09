Putin chwali Elona Muska. „Wybitny człowiek i utalentowany biznesmen”

Elon Musk od dawna przyjmuje zaskakującą postawę wobec Rosji i dość polubownie obchodzi się z państwem wciąż prowadzącym wojnę na terytorium Ukrainy. Jak się wydaje, nie zostało to niezauważone, bo Władimir Putin wychwalał ostatnio miliardera z USA.

Putin chwali Elona Muska – chodzi o biznes kosmiczny

Przywódca Rosji wypowiadał się podczas konferencji Eastern Economic Forum, organizowanej co roku we Władywostoku. – Elon Musk bez wątpienia jest wybitnym człowiekiem. Trzeba to przyznać i sądzę, że cały świat się z tym zgadza. Jest aktywnym i utalentowanym biznesmenem – zaznaczył Władimir Putin.

Komentarz padł podczas szerszej dyskusji dotyczącej rosyjskich inicjatyw kosmicznych. Warto przypomnieć, że ostatnia próba lądowania na Księżycu sondy Łuna-25 zakończyła się porażką i rozbiciem maszyny.

Rosyjski prezydent podkreślał, że kraj jest „gotowy na rozwój wsparcia” dla prywatnych firm, m.in. spółek chcących zdobywać kontrakty kosmiczne. Takie inicjatywy mają być już aktywne w części programów prowadzonych przez Roskosmos, lecz Putin nie wdał się w szczegóły.

Elon Musk i Władimir Putin – miliarder niebezpiecznie blisko z Rosją

Ciepły komentarz Putina wobec Elona Muska może mieć drugie dno. Najbogatszy człowiek świata gra bowiem ostatnio centrystę. Z jednej strony pomaga Ukrainie udostępniając w kraju internet Starlink. Z drugiej – wiemy o paru przypadkach, gdzie właściciel Tesli wyraźnie chciał się przypodobać Moskwie.

Colin Kahl, do niedawna podsekretarz obrony w strukturach Pentagonu, zdradził dziennikarzom, że musiał odwodzić Muska od zerwania wsparcia dla Ukrainy. Miliarder w prywatnych rozmowach miał zaś powiedzieć, że „odbył świetną rozmowę z [Władimirem] Putinem”.

Najnowsza biografia Elona Muska pióra Waltera Isaaacsona zdradza zaś, że Musk personalnie zarządza dostępem do Starlinków i może go odcinać. W jednym przypadku pokrzyżował Ukraińcom szyki, niwecząc ich plan ataku na rosyjską flotę.

