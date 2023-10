Jeździł starym volvo, nie miał domu. Przedsiębiorca rozdał prawie 8 mld dol. potrzebującym

W ciągu 92 lat życia Chuck Feeney, współzałożycielem luksusowej grupy detalicznej Duty Free Shoppers (została zarejestrowana w 1960 r.) zgromadził fortunę w wysokości prawie 8 mld dol. I prawie wszystkie pieniądze rozdał potrzebującym. Było tego dużo, bo nie wydawał na to wszystko, na co z reguły trwonią pieniądze ludzie wyjątkowo majętni. Żadnych drogich samochodów, zegarków, jachtów. Sylwetkę zmarłego 9 października przedsiębiorcy opisał serwis Business Insider.

Feeney podpisał Giving Pledge

Feeney urodził się w skromnej rodzinie robotniczej w New Jersey w 1931 r. Przez kilkadziesiąt lat prowadził intratny biznes (obecnie siedziba sieci Duty Free Shoppers znajduje się w Hongkongu. Obsługuje sklepy w ponad 420 lokalizacjach), co pozwoliło mu wiele zarobić. Dość wcześnie uznał jednak, że wydawanie pieniędzy na własne zachcianki nie sprawia mu przyjemności, więc wspierał organizacje charytatywne. Przyznał, że na „spokojną starość” odłożył 2 mln dolarów, zabezpieczył też pięcioro dzieci w takim stopniu, by miały bezpieczny punkt wyjścia, a resztę pieniędzy rozdał.

Jeździł starym volvo, w długie podróże zawsze wybierał się klasą ekonomiczną. Przekonywał też rodzinę, by unikała klasy biznesowej w samolotach, bo cena nie przekłada się na jakość. W ostatnich latach życia wynajmował z żoną mieszkanie. Zmarł w San Francisco.

W 2011 roku Chuck Feeney podpisał Giving Pledge – to deklaracja mówiąca o tym, że odda połowę swojego majątku na cele dobroczynne. W 2009 roku przygotowali ją Bill Gates i Warren Buffett i od tego czasu zobowiązanie podpisało blisko 200 milionerów. Lista sygnatariuszy jest jawna i można zapoznać się z nią na stronie givingpledge.org. Są wśród nich Mark Zuckerberg i jego małżonka Priscilla Chan, Elon Musk, reżyser George Lucas wraz z żoną Mellody Hobson oraz, naturalnie, założyciele inicjatywy.

Gazeta Seattle Times w pożegnaniu napisała, że Feeney – w przeciwieństwie do wielu filantropów, którzy lubią rozdawać fortunę w świetle fleszy, przy okazji bankietów i ważnych uroczystości, przelewy robił po cichu i nie nalegał, by jego nazwisko było umieszczane na stronach internetowych wspieranych organizacji, nie wspominając o upamiętnianiu go w nazwach szkół czy instytucji kulturalnych, które dotował.

