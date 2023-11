Zaorski wie, co zrobi z ponad 50 mln zł ze sprzedaży apartamentu. Mówi o powtórce bańki z 2000 roku

Rafał Zaorski, jeden z najbardziej znanych inwestorów i spekulantów giełdowych w Polsce, zaskoczył ostatnio niezwykłą ofertą. Przyznał, że wystawia na sprzedaż swój apartament w warszawskim apartamentowcu przy Złotej 44. Mieszkanie w prestiżowej lokalizacji, gdzie nieruchomości kupował m.in. Robert Lewandowski, czy Kuba Błaszczykowski, trafi na rynek za ponad 50 milionów złotych.

Apartament za ponad 120 tys. zł z metra. Są kupcy

Rafał Zaorski, znany także ze swojego projektu BigShortBets, przyznał w wywiadzie dla money.pl, że cena apartamenty wynika głównie z dwóch aspektów. Po pierwsze to prestiżowa lokalizacja (jedna z najlepszych w Warszawie), a po drugie to fakt, że… w ogóle da się go kupić.

„Gdy to mieszkanie zostanie sprzedane, pewnie nieprędko będzie można je później kupić na rynku, tak jak nie pojawiają się inne apartamenty na najwyższych piętrach w wieżowcach w centrum Warszawy. 504 ma i tak najlepszy widok z nich wszystkich, bo obejmuje 270 stopni i widok jest na całą długość warszawskiej Wisły. Poza tym numer 504 udało się też wypromować jako markę. Co najśmieszniejsze moja oferta jest i tak atrakcyjna. Na takich kondygnacjach w Warszawie ceny wynoszą od 110 do nawet 127 tys. zł za metr” – czytamy w wywiadzie dla money.pl.

„Myślę natomiast, że to będzie warte kiedyś 100 mln. Albo zrobi to inflacja, albo rosnąca pozycja Polski, bo cały czas stawiam, że “Polska stronk” i bez względu na to, jacy wariaci nami rządzą, w tej lokalizacji geopolitycznej będzie dobrze. Widać to po złotówce” – dodał Zaorski i przyznał, że ma kilku chętnych na zakup bezpośredni, a kilku dodatkowych przyprowadziły mu agencje nieruchomości. Transakcja ma zostać dopięta w styczniu 2024 roku.

Sztuczna Inteligencja to bańka

Charakterystyczny inwestor wie już, co zrobi ze środkami, które pozyska ze sprzedaży prestiżowego lokalu, który stał się wizytówką nie tylko jego, ale także BigShortBets. Zaorski uważa bowiem, że obecna sytuacja rynkowa związana z rozwojem Sztucznej Inteligencji, przypomina bańkę internetową z lat 1999-2000.

Rafał Zaorski, który znany jest ze swoich spektakularnych „shortów”, czyli grania na szybkie spadki kursów akcji spółek, twierdzi, że obecny entuzjazm inwestorów związany z rozwojem Sztucznej Inteligencji może zakończyć się dużymi korektami, na których będzie dało się dobrze zarobić.

„Mam na oku kilka projektów. Uważam, że powtórzy się pompa, która była na spółkach internetowych w 1999 roku i dojdzie do przewartościowania wielu aktywów. Wypatruję paru mniejszych graczy, bo myślę, że te duże, flagowe projekty, nie mają już takiego potencjału wzrostowego. Pojawi się jednak wiele spółek, tak jak w latach 90., które dodały sobie znacznik WWW i zwiększyły wartość parokrotnie. Myślę, że jest szansa, że to wydarzy się w Stanach Zjednoczonych i Europie. Z drugiej strony przygotowuję się też na to, że po zwiększeniu wyceny tych aktywów nastąpi korekta i to znacząca. Na to stawiam. Mam też postawione shorty na dobrach luksusowych, bo to się uzupełnia” – powiedział Rafał Zaorski.

