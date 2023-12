Zmiana na liście najbogatszych. pozycja Warrena Buffeta spada

Warren Buffett był bogatszy od Jeffa Bezosa i na początku tego roku wyglądało na to, że wyprzedzi Billa Gatesa pod względem bogactwa, ale od tego czasu spadł z piątego na 10. miejsce w indeksie miliarderów Bloomberga. Jego spadek w rankingach podkreśla tegoroczną zmianę na giełdzie.

Big Tech idzie w górę

Buffett, legendarny inwestor zarządzający Berkshire Hathaway, powiększył swoją fortunę o ponad 10 miliardów dolarów, osiągając w tym roku 120 miliardów dolarów. Dzieje się tak głównie dlatego, że około 99 proc. swojego majątku trzyma w akcjach swojej firmy, które w tym roku wzrosły o 16 proc.

Akcje Big Tech osiągnęły w tym roku znacznie lepsze wyniki niż Berkshire, zwiększając bogactwo swoich największych posiadaczy. Akcje Tesli wzrosły ponad dwukrotnie, co pomogło zwiększyć majątek dyrektora generalnego Elona Muska o 98 miliardów dolarów do 235 miliardów dolarów, według indeksu Bloomberga. Akcje Amazona wzrosły o 83 proc., co spowodowało wzrost majątku Bezosa o 71 miliardów dolarów. Akcje Microsoftu wzrosły o 56 proc., zwiększając majątek byłego dyrektora generalnego Steve'a Ballmera o 45 miliardów dolarów do 130 miliardów dolarów, a współzałożyciela Gatesa o 31 miliardów dolarów do 140 miliardów dolarów.

Kryzys zażegnany

Dyrektor generalny i założyciel Meta Mark Zuckerberg, współzałożyciele Alphabet Larry Page i Sergey Brin oraz współzałożyciel Oracle Larry Ellison również odnotowali w tym roku znacznie większy wzrost majątku niż Buffett. Co więcej, inwestor przekazał w tym roku około 5,5 miliarda dolarów Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz czterem fundacjom rodzinnym, a od 2006 roku przekazał już ponad połowę swoich akcji w Berkshire na szczytne cele. W efekcie spadł o pięć pozycji w dół rankingu na liście 10 najbogatszych, ponieważ wyprzedziło go kilku miliarderów z branży technologicznej.

Tegoroczny wzrost cen akcji „Siedmiu Wspaniałych” – Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Alphabet, Meta i Nvidia – nastąpił po ich gwałtownych spadkach w zeszłym roku. Na początku 2022 r. Buffett ustępował Bezosowi pod względem majątku o ponad 90 miliardów dolarów, ale w grudniu wyprzedził go dzięki spadkom wartości akcji Amazona o połowę, podczas gdy akcje Berkshire okazały się bardziej odporne. Brakowało mu także zaledwie 3 miliardów dolarów do prześcignięcia Gatesa pod względem bogactwa i pod koniec ubiegłego roku stał się drugim najbogatszym Amerykaninem po Musku.

Czytaj też:

Charlie Munger nie żyje. Był prawą ręką Warrena BuffettaCzytaj też:

Jeździł starym volvo, nie miał domu. Przedsiębiorca rozdał prawie 8 mld dol. potrzebującym