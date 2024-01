Najbogatsi na świecie podwoili swoje majątki. Coraz bliżej kolejna granica

Najbogatsi ludzie świata są jeszcze bogatsi i ten trend raczej się nie zatrzyma. Jak wynika z corocznego raportu o nierównościach przygotowanego przez Oxfam, czołowa piątka miliarderów od 2020 roku wzbogaciła się łącznie o 114 proc. Jeśli to tempo bogacenia się zostanie utrzymane, pierwszy z miliarderów może zostać bilionerem w ciągu najbliższych 10 lat.

Najbogatsi są jeszcze bogatsi

Wysoka inflacja i prognozowany kryzys gospodarczy, których widma krążyły nad globalną gospodarką przez ostatnie lata, nie były straszne najbogatszym. Większość z nich na wysokiej inflacji bardzo dobrze zarobiła. Z raportu Oxfam wynika, że majątek pięciu najbogatszych ludzi świata, czyli Elona Muska, Bernarda Arnault, Jeffa Bezosa, Larry’ego Ellisona i Warrena Buffeta wyniósł w momencie badania łącznie 869 miliardów dolarów.

Dane nieprzypadkowo publikowane są na kilka dni przed rozpoczęcie światowego forum gospodarczego w Davos. Ma to zwrócić uwagę debatujących na nierówności.

Największym zwycięzcą ostatnich lat jest Elon Musk. Szef SpaceX, Tesli, Neuralink, The Boring Company i paru mniejszych przedsięwzięć przejął tytuł najbogatszego człowieka świata. Jego majątek urósł do zawrotnych 245,5 miliarda dolarów. Na drugim miejscu w rankingu najbogatszych jest Francuz Bernard Arnault, właściciel LVMH, czyli spółki posiadającej w swoim portfolio najbardziej luksusowe marki świata, jak Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Tiffany & Co., czy Dior. Jego majątek szacowany jest na 191,3 miliarda dolarów. Trzecie miejsce na podium miliarderów z majątkiem w wysokości 167,4 miliarda dolarów znajduje się założyciel Amazona Jeff Bezos.

Miliardy ludzi biednieją

W tym samym czasie, w którym pięciu najbogatszych podwoiło swoje majątki, ponad pięć miliardów ludzi na świecie zbiedniała. Przyczyniły się do tego głównie inflacja i wojny, które wybuchły w kilku miejscach na świecie. Jak czytamy w raporcie, przy obecnym tempie wychodzenia z ubóstwa, jego całkowite zwalczenie w ujęciu globalnym zajmie 230 lat.

Eksperci zwracają uwagą, że w morzu złych wiadomości, które płyną z raportu, jest też kropla pozytywnych. Chodzi o zmianę mentalności wśród firm i części polityków. Coraz więcej dużych korporacji ugina się pod naporem strajków i zwiększa wynagrodzenia pracowników, a także poprawia ich warunki pracy.

Czytaj też:

Starlink ma już ponad 2,3 mln użytkowników. To kolejny udany projekt Elona MuskaCzytaj też:

Zmiana na liście najbogatszych. pozycja Warrena Buffeta spada