Lista 100 Najbogatszych Polaków „Wprost”. Oni pożegnali się z rankingiem

W poniedziałek poznaliśmy Listę 100 Najbogatszych Polaków 2024 „Wprost". Zwycięzcą rankingu ponownie został Tomasz Biernacki z majątkiem szacowanym na 20 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się Jerzy Starak (19,1 mld zł), podium zamyka natomiast Michał Sołowow (12,2 mld zł).

Nazwiska obecne na liście najbogatszych budzą ogromne zainteresowanie, ale zwracają uwagę również osoby, których w zestawieniu tym razem zabrakło.

Lista 100 Najbogatszych Polaków. Kogo zabrakło?

W tegorocznej setce nie ma m.in. Wiesława Likusa. Właściciel Grupy Likus Hotele i Restauracje przed rokiem znalazł się dokładnie na półmetku zestawienia z majątkiem wycenianym na 1,3 mld zł. Likus wraz z rodziną prowadzi 7 hoteli w największych polskich miastach. W stolicy, w historycznym budynku Prudential działa ich luksusowy Hotel Warszawa. W Łodzi przy ul. Piotrkowskiej należy do nich Grand. W Krakowie mają Copernicusa, Hotel Stary i Hotel pod Różą, który jest najstarszym hotelem w stolicy Małopolski. W Katowicach należy do nich Hotel Monopol. Taką samą nazwę nosi ich pięciogwiazdkowy hotel w centrum Wrocławia. Ale hotele to nie wszystko, bo rodzina Likusów kontroluje również radomską spółkę PT Dystrybucja. To jedna z największych firm logistycznych w kraju, dysponująca 100 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

W najnowszej edycji 100 Najbogatszych Polaków 2024 zabrakło również Urszuli Siecińskiej. Właścicielka Suempol w 2023 roku zajęła w 2023 roku 70. pozycję z majątkiem szacowanym na 1,03 mld zł. Siecińska zaczynała jeszcze w latach 70., gdy wraz z Edwardem Siecińskim ruszyli z działalnością w przetwórstwie rybnym. Za pierwszy wypracowany zysk postawili halę do uszlachetnienia belgijskich i holenderskich krewetek, które po wizycie w Polsce z powrotem trafiały na tamtejsze rynki, m.in. na belgijski dwór królewski. Dzisiaj Suempol jest przede wszystkim jednym z największych producentów łososia na świecie. Sprzedaje go praktycznie pod każdą postacią: świeży, wędzony na zimno, na gorąco, w plastrach, w kiełbaskach, w paprykarzu. Niedawno firmie po raz pierwszy udało się przebić magiczną granicę miliarda złotych przychodów. Ponad 80 proc. wpływów pochodzi z eksportu, bo łosoś z Bielska Podlaskiego trafia do 50 krajów.

Tym razem do naszego rankingu nie trafił również Igor Klaja, który rok temu uplasował się on na 95. miejscu z majątkiem szacowanym na 670 mln zł. Klaja kontroluje 70 proc. udziałów w spółce OTCF (pozostałe 30 proc. należy do Sobiesława Zasady, utytułowanego kierowcy rajdowego, a dziś przede wszystkim największego dealera marki Mercedes w Polsce). OTCF to nic innego jak producent ubrań znanej marki 4F. Co drugi narciarz zjeżdża ze stoku w strojach z tą metką. W swoje stroje firma ubiera kadry olimpijskie siedmiu krajów, m.in. Polski, Łotwy, Grecji, Chorwacji czy Serbii. Spółka oprócz kolejnych linii ubrań wprowadziła też na rynek żywność funkcjonalną i suplementy diety. Oprócz 4F, OTCF trzyma również udziały w znanej sieci sklepów sportowych Intersport.

Oczko niżej znalazł się rok temu w naszym rankingu Sebastian Wojciechowski (majątek wyceniono na ok. 662 mln zł), którego również w tym roku zabrakło w zestawieniu. Wojciechowski jest największym udziałowcem PCF Group, to trzecia po CD Projekcie i Playway największa spółka gamingowa notowana na warszawskim parkiecie. Przed gamingiem Wojciechowski działał w zupełnie innej branży. Był dyrektorem pionu nowych mediów w Radiu Zet. Prowadził również firmę Ad.Point, która zarządzała znanymi rozgłośniami: AntyRadio i Planeta. Mediowe biznesy jednak sprzedał i w 2015 roku razem z kolegami kupił udziały w PCF. W grudniu 2020 roku wprowadził firmę na giełdę.

