Nietrafione biznesy Krychowiaka. Kosmetyki, których nie ma. Aplikacja ze stratami
Grzegorz Krychowiak
Grzegorz Krychowiak Źródło: Newspix.pl / Radoslaw Jozwiak / Cyfrasport
Obok Roberta Lewandowskiego, Grzegorz Krychowiak był przez lata tym polskim piłkarzem, który najmocniej wszedł biznes. Wiele jego inwestycji okazało się jednak niewypałem.

37. miejsce i 109 mln zł – tak wygląda sytuacja Grzegorza Krychowiaka w tegorocznej edycji naszej Listy 40 najbogatszych Polaków przed 40.

Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych oficjalnie ogłosił koniec swojej piłkarskiej kariery. – Jestem spełnionym piłkarzem – niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły – tłumaczył. Nie oznacza to jednak końca jego biznesowej kariery, która rozpoczęła się już wiele lat temu. Krychowiak zainwestował w biznesy z branży kosmetycznej, spożywczej, odzieżowej, medycznej czy odnawialnych źródeł energii. I jak to w biznesie bywa, niektóre poszły lepiej, a o innych słuch już zaginął.

