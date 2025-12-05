Nietrafione biznesy Krychowiaka. Kosmetyki, których nie ma. Aplikacja ze stratami

37. miejsce i 109 mln zł – tak wygląda sytuacja Grzegorza Krychowiaka w tegorocznej edycji naszej Listy 40 najbogatszych Polaków przed 40.

Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych oficjalnie ogłosił koniec swojej piłkarskiej kariery. – Jestem spełnionym piłkarzem – niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły – tłumaczył. Nie oznacza to jednak końca jego biznesowej kariery, która rozpoczęła się już wiele lat temu. Krychowiak zainwestował w biznesy z branży kosmetycznej, spożywczej, odzieżowej, medycznej czy odnawialnych źródeł energii. I jak to w biznesie bywa, niektóre poszły lepiej, a o innych słuch już zaginął.