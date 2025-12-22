Złote karty Trumpa dla najbogatszych Polaków? „Pozostaje kluczowe pytanie”

W drugiej połowie 2025 r. administracja prezydenta USA wprowadziła nową inicjatywę imigracyjną znaną jako „Gold Card”. Program, określony w Executive Order 14351 z września 2025 r., ma umożliwić cudzoziemcom uzyskanie prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych poprzez znaczącą, bezzwrotną wpłatę na rzecz rządu USA. Już na wstępie pojawia się pytanie, które coraz częściej słychać w rozmowach z klientami i środowiskach biznesowych: czy to realna alternatywa dla zamożnych cudzoziemców, w tym Polaków, którzy od lat szukają skutecznej drogi do zielonej karty?

Zgodnie z założeniami programu, osoba fizyczna, zainteresowana uzyskaniem Gold Card musi wnieść darowiznę w wysokości miliona dolarów, natomiast firma sponsorująca pracownika 2 mln dolarów za każdą osobę objętą programem. Dodatkowo przewidziana jest opłata administracyjna, wskazywana w materiałach roboczych na poziomie około 15 tys. dolarów oraz standardowe procedury sprawdzające, w tym weryfikacja bezpieczeństwa i legalności pochodzenia środków. Administracja federalna ma 90 dni na pełne wdrożenie programu.