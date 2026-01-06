Co dalej z InPost? „To nie będzie pierwszy taki przypadek”

We wtorek, 6 stycznia, InPost poinformował, że otrzymał wstępną propozycję przejęcia wszystkich akcji spółki. W komunikacie giełdowym czytamy, że wszelkie decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem interesów zarówno firmy, jak i jej interesariuszy.

W sprawie oferty przejęcia spółki ma zebrać się specjalny zespół złożony z członków zarządu i rady nadzorczej. Wspólnie mają analizować opłacalność ewentualnej sprzedaży firmy. Nic nie jest przesądzone. Rafał Brzoska, prezes, założyciel i drugi największy udziałowiec krakowskiej spółki, sprawy nie komentuje. W oficjalnym oświadczeniu napisano jedynie: „Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji”.

Sprzedawać czy trzymać?