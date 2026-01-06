Co dalej z InPost? „To nie będzie pierwszy taki przypadek”
Ważą się losy sprzedaży InPostu Gdyby tak się stało, to nie będzie to pierwszy przypadek sprzedaży polskiej firmy globalnej za granicę. Niestety ze stratą dla nas wszystkich.

We wtorek, 6 stycznia, InPost poinformował, że otrzymał wstępną propozycję przejęcia wszystkich akcji spółki. W komunikacie giełdowym czytamy, że wszelkie decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem interesów zarówno firmy, jak i jej interesariuszy.

W sprawie oferty przejęcia spółki ma zebrać się specjalny zespół złożony z członków zarządu i rady nadzorczej. Wspólnie mają analizować opłacalność ewentualnej sprzedaży firmy. Nic nie jest przesądzone. Rafał Brzoska, prezes, założyciel i drugi największy udziałowiec krakowskiej spółki, sprawy nie komentuje. W oficjalnym oświadczeniu napisano jedynie: „Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji”.

