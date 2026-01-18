Adam Bachleda-Curuś: Dążyłbym do organizacji zimowych igrzysk w Zakopanem

– Gdybym był burmistrzem Zakopanego, dążyłbym do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2036 r. Szczerze wierzę, że to się kiedyś wydarzy – mówi Adam Bachleda-Curuś, najbogatszy człowiek na Podhalu.
Szymon Krawiec, „Wprost”: Jaki będzie ten sezon dla Zakopanego?
Adam Bachleda-Curuś: Zasługujemy na bardzo dobry sezon i wierzę, że taki będzie
Śnieg jest w całym kraju, nie tylko na Podhalu. Pewnie lepiej, gdyby był tylko u was.
Nie podzielam takiego zdania. Dużo lepiej jeżeli wszyscy mieszkańcy naszego kraju cieszą się widokiem śniegu, a równocześnie tęsknią za możliwością korzystania z niego w pełni, co umożliwia położenie Zakopanego i oferta Podhala – Tatr. To daje szerszą perspektywę i możliwości.
Co dzisiaj przyciąga turystów do Zakopanego?
