Adam Bachleda-Curuś: Dążyłbym do organizacji zimowych igrzysk w Zakopanem

– Gdybym był burmistrzem Zakopanego, dążyłbym do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2036 r. Szczerze wierzę, że to się kiedyś wydarzy – mówi Adam Bachleda-Curuś, najbogatszy człowiek na Podhalu.

Szymon Krawiec, „Wprost”: Jaki będzie ten sezon dla Zakopanego?

Adam Bachleda-Curuś: Zasługujemy na bardzo dobry sezon i wierzę, że taki będzie

Śnieg jest w całym kraju, nie tylko na Podhalu. Pewnie lepiej, gdyby był tylko u was.

Nie podzielam takiego zdania. Dużo lepiej jeżeli wszyscy mieszkańcy naszego kraju cieszą się widokiem śniegu, a równocześnie tęsknią za możliwością korzystania z niego w pełni, co umożliwia położenie Zakopanego i oferta Podhala – Tatr. To daje szerszą perspektywę i możliwości.

Co dzisiaj przyciąga turystów do Zakopanego?

