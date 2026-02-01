Najlepiej zarabiający polscy pisarze, awantury w schroniskach i faworyci igrzysk. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Najlepiej zarabiający polscy pisarze”. Jedni piszą i żyją jak nędzarze, inni piszą i zarabiają na tym miliony. Najbogatszych pisarzy jest w Polsce garstka. A ci, którzy odniosą sprzedażowy sukces i tak muszą się kłócić o pieniądze – pisze Szymon Krawiec.

„Od Cortiny do Cortiny”. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby Polska kończyła zimowe igrzyska bez medalu. Olimpijskie nadzieje wśród biało-czerwonych są również przed ZIO 2026. Kandydatów do tegorocznych larów typuje Maciej Piasecki.

„Spuszczone ze smyczy”. Starosta miński alarmuje, że ma sytuację „o wiele gorszą” niż w schronisku Sobolewie. Chodzi o obiekt, który prowadzi jedna z największych organizacji prozwierzęcych. Więcej w tekście Piotra Barejki.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Walka o prawicowy tort”. Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena może zostać wykreślona z rejestru partii politycznych, więc w planach jest już Imperium Kontratakuje. Co wyniknie z wojen na prawicy? Analiza Elizy Olczyk.

„Duda od podstaw”. Były prezydent musi zbudować się na nowo. – Mógłby organizować wydarzenia na kształt Krynicy czy Davos – radzi Janusz Piechociński, były wicepremier, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Bunt w Jachrance”. Gdy na jaw wyszedł plan budowy ośrodka dla cudzoziemców, mieszkańcy Jachranki się zbuntowali. Nie wierzą, że zamieszkają u nich samotne kobiety z dziećmi. Reportaż Piotra Barejki.

„Nie zabijajmy złotego pociągu”. – Na pewno złotego pociągu jako takiego nie ma. I to jest sprawa zero-jedynkowa – w rozmowie z Magdaleną Frindt podsumowuje długoletnie poszukiwania Joanna Lamparska.

„Cisza przed zrywem”. W Iranie krew płynie rzeką szerszą niż w Gazie. Czy świat milczy o tym dlatego, że sprawcami zbrodni nie są tam Żydzi, tylko fanatyczni szyiccy muzułmanie? – zastanawia się Jakub Mielnik.

„Hiszpania otwiera drzwi migrantom”. Hiszpański rząd chce wpuścić do kraju nawet 800 tys. migrantów. Nowe przepisy wywołały falę prawicowej krytyki, ale Kościół inicjatywę chwali – pisze Anna Mokrzanowska.

„Szczepionka po fakcie”. Czy na szczepienie przeciw HPV może być „za późno”? Prof. Robert Jach w wywiadzie Joanny Biegaj przedstawia ostatnie wyniki badań.

„Polki nie będą rodzić na SOR-ach”. – Kobiety nie będą rodziły na izbach przyjęć. Nie „cofamy” o 20 lat opieki okołoporodowej –zapewnia w rozmowie z Katarzyną Pinkosz dr Tomasz Maciejewski, wiceminister zdrowia.

„Migawki z piekła”. Jan Czarlewski – reżyser dokumentu „33 zdjęcia z getta” – opowiada Gabrieli Keklak o niezwykłej historii odnalezionych negatywów strażaka Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego.

