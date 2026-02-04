Najbogatsi Polacy ruszają ze wspólnym projektem. Brzoska: Trzeba uwolnić ambicje Polaków

„Think Tank The Company to apolityczny, probiznesowy ośrodek ekspercki, który łączy głos przedsiębiorców z analizą i praktyką gospodarczą. Działa na rzecz innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, przekuwając doświadczenie biznesu w systemowe rozwiązania. Zasady, którymi się kierujemy to rzetelność, sprawczość i apolityczność. Gramy na Polskę” – czytamy w pierwszych zdaniach uzasadnienia, dlaczego nowy projekt w ogóle powstał. Kto będzie budował nową inicjatywę?

Miliarderzy wśród założycieli

Wśród osób wchodzących w skład think tanku jest wielu bohaterów Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. To między innymi Michał Sołowow, trzeci najbogatszy Polak, od koncernu chemicznego Synthos, producenta podłóg Barlinek czy armatury łazienkowej Cersanit. To Rafał Brzoska, również w dziesiątce najbogatszych osób w kraju, którego najcenniejszym źródłem majątku jest kilkunastoprocentowy udział w znanym operatorze Paczkomatów InPost. Jest również druga najbogatsza Polka, czyli Małgorzata Adamkiewicz, współzałożycielka i właścicielka koncernu farmaceutyczno-biotechnologicznego Adamed. Obok czołówki również wielu innych zamożnych ludzi biznesu: Robert Dobrzycki, gigant logistyki z Panattoni, Paweł Jarski od koncernu Elemental czy Michał Wypychewicz z Koronea zajmującej się między innymi produkcją ładowarek do aut elektrycznych.

Czym będzie się zajmować nowy think tank?

– Jeśli przedsiębiorcy nie wierzą w stabilność systemu, a społeczeństwo nie widzi w nich motoru rozwoju, kraj wpada w pułapkę średniego rozwoju mimo imponujących danych makroekonomicznych. Wzmocnienie polskiej gospodarki wymaga więc nie kolejnych programów doraźnych, lecz strategicznej poprawy jakości instytucji, która uwolni kapitał, ambicje i przedsiębiorczość już obecne w Polsce – mówił Rafał Brzoska z InPost.

Think Tank The Company ma odpowiadać przede wszystkim na najnowsze i największe wyzwania dla polskiej gospodarki. Nie tak dawno dołączyliśmy do elitarnego klubu 20 największych gospodarek świata. Ale nasze napędy wzrostu – czyli tania siła robocza i unijne dotacje – są już na wyczerpaniu. Będziemy musieli więc poszukać innych narzędzi, żeby nasz kilkucyfrowy wzrost PKB utrzymać.

Nowa instytucja ma się koncentrować na takich czterech filarach działania:

Deregulacja

Gospodarka i konkurencyjność

Innowacje i przyszłość

Wizerunek przedsiębiorcy i społeczeństwo

Think Tank the Company będzie monitorować jakość regulacji, wspierać innowacje i ekspansję międzynarodową, budować wizerunek przedsiębiorczości w Polsce oraz przekształcać głos biznesu w gotowe propozycje systemowe. Organizacja działa w oparciu o trzy zasady: jakość, sprawczość, apolityczność.

