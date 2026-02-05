500 mld dolarów różnicy. Musk miażdży rywali w rankingu miliarderów

Początek 2026 roku przyniósł wyraźne przetasowania w zestawieniu najbogatszych ludzi świata według rankingu Forbes Real-Time Billionaires. W styczniu aż połowa osób z pierwszej dziesiątki zmieniła swoje pozycje, jednak na samym szczycie nie doszło do żadnej zmiany. Elon Musk pozostał najzamożniejszym człowiekiem globu, a wartość jego majątku została oszacowana na 775 mld dolarów.

Gigantyczna przewaga Muska

Jak wynika z danych „Forbesa”, tylko w styczniu Musk powiększył swój majątek o 48 mld dolarów. Dzięki temu jego przewaga nad kolejnym miliarderem w rankingu sięgnęła niemal pół biliona dolarów. Drugą pozycję już trzeci miesiąc z rzędu zajmuje Larry Page, współzałożyciel Google, którego majątek wyceniany jest na 277 mld dolarów.

Musk jest coraz bliżej historycznego rekordu przekroczenia granicy 800 mld dolarów. Kluczową rolę w umacnianiu jego pozycji odgrywa spółka xAI Holdings, działająca w obszarze sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych. Na początku stycznia firma pozyskała 20 mld dolarów od prywatnych inwestorów przy wycenie 250 mld dolarów, co przełożyło się na wzrost wartości udziałów Muska w tej spółce do 122 mld dolarów.

W ostatnich miesiącach Musk osiągał kolejne symboliczne progi majątkowe. W październiku przekroczył 500 mld dolarów, a w połowie grudnia jego majątek wzrósł najpierw do 600 mld, a następnie do 700 mld dolarów. Wzrost wartości SpaceX i Tesli utrzymał się mimo pierwszego w historii rocznego spadku przychodów Tesli.

Na trzecie miejsce w rankingu awansował Sergey Brin, którego majątek wzrósł w styczniu o 18 mld dolarów do 255 mld dolarów. Z kolei Mark Zuckerberg zwiększył swój majątek o 19 mld dolarów, co pozwoliło mu przesunąć się na piątą pozycję z wynikiem 246 mld dolarów.

Największy przegrany

Największym przegranym stycznia okazał się Larry Ellison. Spadek kursu akcji Oracle o 17 proc. obniżył jego majątek o 34 mld dolarów do 211 mld dolarów, co oznaczało spadek z trzeciego na szóste miejsce. Bernard Arnault utrzymał siódmą lokatę, choć jego majątek zmniejszył się o 26 mld dolarów do 169 mld dolarów.

Do pierwszej dziesiątki powrócił także Amancio Ortega, mimo że jego majątek obniżył się o 1 mld dolarów do 145 mld dolarów. Spadek akcji Inditexu o 2 proc. nie przeszkodził mu awansować na dziewiąte miejsce. Jednocześnie Steve Ballmer wypadł z czołówki, spadając na trzynastą pozycję po spadku akcji Microsoftu o 12 proc. To pierwszy raz od czerwca, gdy w pierwszej dziesiątce znalazło się więcej niż jedna osoba spoza Stanów Zjednoczonych.

