Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Był potentatem w tej branży

„Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością, która napełniła nas wszystkich ogromnym żalem. Tej nocy odszedł od nas Jan Smoleński – Współzałożyciel Ampol-Merol, nasz Szef, ale przede wszystkim Najukochańszy Mąż, Tatuś, Dziadek i Pradziadek” – napisała firma w swoich mediach społecznościowych.

Czym zajmuje się Ampol-Merol

Ampol-Merol jest jednym z w kraju dystrybutorów środków do produkcji rolnej. Oferuje nasiona, nawozy, środki ochrony roślin. Skupuje płody rolne, pakuje plony, sprzedaje pasze i koncentraty dla zwierząt. Spółka została założona w 1992 r. w Wąbrzeźnie w województwie kujawsko-pomorskim. Z małego zakładu przekształciła się w rolniczego giganta z siecią kilkudziesięciu własnych oddziałów w całym kraju. Rocznie generuje grubo ponad miliard złotych przychodów. Ampol-Merol od lat regularnie występuje w najważniejszych rankingach tygodnika „Wprost”, m.in. Liście 200 największych polskich firm, Liście Gepardów, czyli najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w kraju czy Złotej Setce Polskiego Rolnictwa.

Przed laty na Liście 50 najbogatszych Polek pojawiała się również Stefania Smoleńska. Z majątkiem szacowanym na 69 mln zł zajmowała w 2017 r. 44 miejsce w naszym zestawieniu najzamożniejszych kobiet.

Pracownicy i rodzina żegnają Jana Smoleńskiego

Jan Smoleński był jednym z najbardziej zasłużonych przedsiębiorców na Kujawach. Laureatem wielu prestiżowych nagród od czołowych polskich mediów, Państwowej Inspekcji Pracy czy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak napisała rodzina w swoim pożegnaniu: „Trudno ubrać w słowa nasze rozdarcie i smutek, ale równie mocno czujemy wdzięczność za każdą wspólną chwilę, rozmowę i doświadczenie, które na zawsze pozostaną częścią naszej historii”.

Pracownicy Ampol-Merol żegnali swojego szefa w ten sposób: „Dziękujemy za każdy wspólny dzień, za mądrość, którą nam przekazywał i za serce, które wkładał w każdy projekt i każdą relację”.

Jan Smoleński żył 78 lat. Zmarł 5 lutego 2026 r. – Było to życie pełne pasji, ciężkiej pracy i niezwykłej życzliwości do drugiego człowieka. Pozostawił po sobie nie tylko prężną firmę, ale przede wszystkim trwałe wartości, które na zawsze pozostaną fundamentem naszej społeczności – czytamy w pożegnaniu.

