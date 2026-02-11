Ta gigafabryka pączków zarobi miliony na tłustym czwartku. Należy do polskich miliarderów

609 mln zł przychodów i kolosalne 132 mln zł zysku netto – tak prezentują się wyniki finansowe za 2024 r. chorzowskiej spółki Stokson. To jeden z największych producentów pączków w naszej części Europy. Firma działa na rynku już od 36 lat. Założycielami pączkowego giganta jest rodzina Stokłosów.

Od jednego smażalnika do kilku linii produkcyjnych

Początki były skromne. Zaczęło się w 1990 r. od małego zakładu rzemieślniczego przy jednej z głównych ulic Chorzowa. Rok później Stokłosowie postawili własną cukiernię. Przełomem dla spółki był 2004 r. To wtedy otwarto nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony w zautomatyzowaną linię do produkcji pączków. W firmie skokowo wzrosło zatrudnienie. Pączki od Stokłosów były już sprzedawane w ponad 1000 sklepów w 5 województwach. Ale rodzina miała apetyt na więcej.

2004 r. to również wejście Polski do Unii Europejskiej. Otwierają się zachodnie rynki, z czego Stokłosowie zamierzają skorzystać. Najpierw nawiązują współpracę z wielkimi sieciami handlowymi, które umacniają się na polskim rynku. Potem w Piekarach Śląskich uruchamiają nowy zakład produkcyjny, stawiając przede wszystkim na automatyczną produkcję donutów. W 2015 r. pełną parą wchodzą w eksport, wysyłając swoje pączki, donuty i inne słodkości poza Polskę. Dwa lata później kończą rozbudowę zakładu w Piekarach Śląskich, poszerzając go o kolejną halę produkcyjną, dwa magazyny i budynek biurowy. Do oferty wprowadzają kolejne produkty, tym razem muffiny i cookiesy, czyli po prostu ciastka.

Miliarderzy od pączków

Dzisiaj Stokłosowie są już liderem w produkcji słodkich wypieków w Polsce i jednym z największych producentów w tej części Europy. Ich donuty, muffiny, pączki i ciastka są sprzedawane praktycznie we wszystkich największych sieciach handlowych.

To absolutny gigant. Dysponuje 7 liniami produkcyjnymi, zatrudnia ponad 600 osób, rocznie produkuje ponad 40 tys. ton słodkich wypieków. Eksportuje je na ponad 50 zagranicznych rynków.

W tym roku Henryk i Mateusz Stokłosowie z majątkiem szacowanym na niecałe 1,8 mld zł zajęli 55. miejsce na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”.

