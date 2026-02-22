Oto 10 najbogatszych fundacji rodzinnych w Polsce. Rząd chciał je blokować

Ministerstwo finansów chciało im przykręcić podatkową śrubę, ale Karol Nawrocki je uratował. Co miesiąc w Polsce powstaje ponad 100 kolejnych fundacji rodzinnych. Wiele z nich zadomowiło się na warszawskiej giełdzie. Dlaczego tam są, ile są warte i kto za nimi stoi? Oto te najbogatsze z nich.
3140 – tyle fundacji rodzinnych było zarejestrowanych w Polsce na koniec zeszłego roku. Kolejne 2434 wnioski o założenie czekały na wpis do rejestru. Tak wynika z najnowszych danych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie fundacje od maja 2023 r. można rejestrować.
Licznik bije jak szalony, bo jeszcze półtora roku temu mieliśmy zaledwie tysiąc fundacji i 2 tys. złożonych wniosków. Właścicieli nie odstraszają więc rządowe podchody, żeby przykręcić im nieco bardziej podatkową śrubę.
Sejm głosuje, prezydent blokuje
