Oto 10 najbogatszych fundacji rodzinnych w Polsce. Rząd chciał je blokować

3140 – tyle fundacji rodzinnych było zarejestrowanych w Polsce na koniec zeszłego roku. Kolejne 2434 wnioski o założenie czekały na wpis do rejestru. Tak wynika z najnowszych danych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie fundacje od maja 2023 r. można rejestrować.

Licznik bije jak szalony, bo jeszcze półtora roku temu mieliśmy zaledwie tysiąc fundacji i 2 tys. złożonych wniosków. Właścicieli nie odstraszają więc rządowe podchody, żeby przykręcić im nieco bardziej podatkową śrubę.

Sejm głosuje, prezydent blokuje