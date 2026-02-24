Nowy poziom luksusu najbogatszych Polaków. Nie wystarczy już drogi zegarek

O tym, że gospodarka dobrze się rozwija i ludzie się bogacą, można przekonać się, śledząc wskaźniki makroekonomiczne oraz szczegółowe dane o konsumpcji, inwestycjach i oszczędnościach Polaków. Jednak te uśrednione dane zawsze budzą kontrowersje w zderzeniu z własnymi odczuciami i zwykłą obserwacją. O tym, jak bardzo bogaci się Warszawa, lepiej świadczą więc dźwigi na budowach ekskluzywnych wieżowców z apartamentami i palarniami cygar. To nowe zjawisko.

„Wy, w Warszawie, żyjecie w Monako” – tak o stolicy powiedział Paweł Kukiz u szczytu swojej politycznej kariery. Miał to być opis tego miasta jako elitarnej bańki, oderwanej od reszty kraju, do której ciągną ludzie z prowincji, bo tam panuje bieda. Opis w zasadzie trafny, krytyka zjawiska – bez większego sensu.

Co nowego buduje się w Warszawie