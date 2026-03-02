Nowy biznes jednego z najbogatszych Polaków. Stawia na kampery

Hatu Camp produkuje elementy wyposażenia do kamperów i vanów. To między innymi podnoszone dachy, platformy dachowe, zabudowy do ścian, ale też mniejsze elementy, jak torby, zbiorniki na wodę, izolacje czy meble do zamontowania na pokładzie samochodu.

„Oferta obejmuje zarówno elementy zabudowy, jak i sprzęt kempingowy oraz turystyczny, które pozwalają przygotować pojazd do podróży, nocowania i codziennego funkcjonowania poza domem. Produkty są dobrane z myślą o ograniczonej przestrzeni kampera, trwałości materiałów oraz prostocie użytkowania” – pisze firma na swojej stronie internetowej.

Michał Kiciński stał się współwłaścicielem spółki w styczniu tego roku. W sumie kontroluje ponad 51 proc. udziałów. Hatu Camp to stosunkowo młody biznes. Firma została założona w 2021 r. Do tej pory jej wyniki finansowe nie były imponujące. W 2024 r. firma osiągnęła 173 tys. zł przychodów, ale wykazała prawie 400 tys. zł straty. Na plusie zakończyła za to 2023 r. Przychody wyniosły 323 tys. zł. Zysk netto wyniósł 45 tys. zł. Dane za poprzedni rok nie są jeszcze znane. Być może z tak potężnym inwestorem jak Michał Kiciński, firma dostanie kopa i wykręci lepsze wyniki.

W co inwestuje Michał Kiciński