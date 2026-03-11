Iga Świątek rusza z własną spółką. „Charakter organizacyjny”

Jazda! spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – taką pełną nazwę nosi nowy podmiot zarejestrowany 6 marca tego roku przez Igę Świątek. To ona objęła w nim również większość udziałów. W zarządzie spółki obok Igi, która została prezeską, jest również jej tata – Tomasz Świątek.

Spółka została zarejestrowana w Raszynie. Ma przede wszystkim zajmować się pośrednictwem w sprzedaży detalicznej. Oprócz tego przedmiotem działalności ma być również doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalność reklamowa, PR-owa, wydawnicza, edukacyjna czy sportowa.

Spółka do rozważnych działań

O powody założenia nowego podmiotu zapytaliśmy zespół Igi Świątek.

„Iga założyła nową spółkę „Jazda!”, która została pomyślana jako podmiot do rozwijania i porządkowania różnych aktywności biznesowych oraz przyszłych projektów. Na tym etapie spółka ma charakter organizacyjny i będzie wykorzystywana do rozważanych działań. Konkretne inicjatywy i projekty będziemy komunikować w momencie ich uruchamiania” – informuje nas Daria Sulgostowska, PR & Communications Manager Igi Świątek.

Iga Świątek wśród najbogatszych Polek