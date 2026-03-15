Znamy najbogatszego Niemca. Polacy robią zakupy w jego sklepach

Jak wynika z najnowszego rankingu Forbesa, najbogatszym Niemcem jest Dieter Schwarz. 86-latek jest twórcą dwóch gigantów handlu detalicznego – Lidla i Kauflandu, obecnych od lat również na polskim rynku.

Najbogatszy Niemiec. Tyle wynosi jego majątek

Majątek Schwarza szacowany jest na 58 mld euro. Jak zauważa „Fakt”, to rekordowa wartość w historii jego obecności na liście najbogatszych. Dzięki temu Schwarz nie tylko pozostał najzamożniejszym Niemcem, ale również poprawił swoją pozycję w światowym zestawieniu miliarderów, plasując się w top 30 najbogatszych ludzi na świecie.

Kontrolowana przez Schwarza Schwarz‑Gruppe ma siedzibę w Neckarsulm. Szacuje się, że zatrudnia ok. 600 tys. pracowników na całym świecie.

Drugie miejsce, jeśli chodzi o ranking najbogatszych Niemców zajmuje przedsiębiorca i potentat logistyczny Klaus-Michael Kühne, ale jego majątek jest wyraźnie niższy niż lidera zestawienia (wynosi ok. 41,2 mld zł). W czołówce znajdują się również Susanne Klatten i Stefan Quandt (BMW) oraz rodzina Reimannów. Według badania magazynu "Manager" z października zeszłego roku, w Niemczech mieszka ok. 250 miliarderów.

Przypomnijmy, że rankingu Forbes wynika, że najbogatszym Polakiem jest Michał Sołowow. Jego majątek szacowany jest na 27,65 mld zł. Zwycięzca zestawienia jest właścicielem grupy przemysłowej działającej głównie w branży chemicznej (Synthos), podłóg (Barlinek), ceramiki (Cersanit) oraz nowoczesnych technologii i energetyki, w tym małych reaktorów modułowych (SMR).

Drugie miejsce zajął założyciel Dino Tomasz Biernacki, którego majątek wynosi ok. 18,87 mld zł. Na najniższym stopniu uplasował się twórca Polpharmy Jerzy Starak z majątkiem na poziomie 17,21 mld zł. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Sebastian Kulczyk (majątek lidera Kulczyk Investments to 10,28 mld zł), a także rodzina Grzebitów, której spółka prowadzi sieć sklepów Media Expert (majątek szacowany jest na 9,72 mld zł).

