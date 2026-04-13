Dla tych osób Polska to raj podatkowy. „Pytania o sprawiedliwość”

Jak przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”, zamożni zagraniczni podatnicy po podatkowej przeprowadzce do Polski przez dziesięć kolejnych lat mogą płacić 200 tys. zł ryczałtu od swoich przychodów z zagranicy niezależnie od ich wysokości. Muszą przy tym wydać co najmniej 100 tys. zł rocznie na cele społecznie użyteczne.

Jak zauważa gazeta, może to być atrakcyjne rozwiązanie dla bogatych imigrantów, którzy w swoim kraju zapłaciliby znacznie wyższy podatek. – Po przeprowadzce może liczyć na kolejną preferencję. Skorzysta z ulgi na powrót, co pozwoli mu przez cztery lata nie płacić PIT od polskich dochodów nieprzekraczających rocznie limitu 85 528 zł. Warunki do skorzystania z obu preferencji są bardzo podobne, a korzyści – znaczące – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Prezenty dla zagranicznych bogaczy. Stać nas na to?

Dziennik podaje przykład podatnika zarabiającego 120 tys. zł rocznie z przychodem zagranicznym na poziomie 2 mln zł. Może on zapłacić jedynie 500 zł podatku od polskich zarobków i 200 tys. zł zamiast 361 tys. zł od środków z zagranicy. Gazeta stawia pytanie, czy oferowanie takich ulg to nie przesada, skoro mamy mamy problem z dopięciem budżetu?

– Może to oczywiście budzić pytania o sprawiedliwość podatkową. Równolegle bowiem pojawiają się interpretacje indywidualne, w których np. dyrektor KIS odmawia prawa do ulgi rehabilitacyjnej na wydatki na leki wyłącznie z uwagi na to, że niepełnosprawny kupuje je za granicą, a zakup nie jest dokumentowany fakturą, tylko paragonem fiskalnym. Ja jednak nie jestem zwolennikiem takich porównań – komentuje dla gazety Józef Banach, radca prawny w Ontilo Banach Szczypiński.

Ekspert podkreśla, że cel ustawodawcy, jakim było zachęcenie najbogatszych, aby płacili podatki w naszym kraju, jest w pełni zrozumiały. Tym bardziej że mają wydawać przy tym własne środki na cele społecznie użyteczne.

Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w LTCA, zwraca uwagę, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają wyłącznie przychody uzyskane poza Polską. – Jednocześnie przychody opodatkowane ryczałtem nie będą uwzględniane w limicie 85 528 zł przychodów zwolnionych na podstawie ulgi na powrót czy ulgi dla młodych – mówi ekspertka.

Jej zdaniem takie połączenie ulg może się okazać bardzo korzystne podatkowo, ale krąg zainteresowanych będzie ograniczony. Do tej pory (stan na koniec 2025 r.) przepisy przekonały do przeprowadzki do Polski tylko 13 zagranicznych bogaczy i czterech członków ich rodzin.

