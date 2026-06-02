Zostawił jej fortunę wartą miliony. Dziś żyje dzięki pomocy byłej pokojówki

Karl Lagerfeld, wieloletni dyrektor kreatywny marki Chanel, zadbał o to, by po jego śmierci jego ukochana miała zapewnioną opiekę i środki do życia. W testamencie przeznaczył na ten cel 1,5 mln dolarów ze swojego majątku szacowanego na 150 mln dolarów.

Projektant wielokrotnie podkreślał, że jego pupilka była dla niego kimś wyjątkowym. Mieszkała w jego domu nad Sekwaną, korzystała z usług osobistego kucharza i podróżowała prywatnymi odrzutowcami. Sam Lagerfeld mówił, że to właśnie ona była centrum jego świata.

Spadek po Karlu Lagerfeldzie zablokowany przez wieloletni spór

Od śmierci projektanta w 2019 roku trwa jednak sądowa batalia dotycząca jego majątku. W toku postępowania pojawiają się argumenty podważające ważność ostatniej woli projektanta. Jednocześnie problemem są przepisy obowiązujące we Francji, które nie pozwalają na bezpośrednie przekazywanie majątku zwierzętom.

W efekcie zapisane środki pozostają poza zasięgiem beneficjentki testamentu. Spór sądowy nadal nie został zakończony, a kwestia wypłaty pieniędzy pozostaje nierozstrzygnięta.

Ukochana projektanta żyje dzięki pomocy opiekunki

Opiekę nad 14-letnią kotką birmańską przejęła była gosposia Lagerfelda, Francoise Cacote. Zwierzę mieszka obecnie wraz z opiekunką, jej rodziną oraz kotem pochodzącym ze schroniska.

Jak przyznała w rozmowie z „The Atlantic”, od czasu śmierci projektanta nie otrzymała żadnych pieniędzy związanych z testamentem. Aby utrzymać zwierzę i zapewnić mu odpowiednią opiekę, pracuje na pół etatu. Podkreśla jednocześnie, że stara się wypełnić wolę zmarłego projektanta najlepiej, jak potrafi.

Spadek po Karlu Lagerfeldzie to nie jedyne źródło pieniędzy

Przed laty pupilka Lagerfelda była także rozpoznawalną gwiazdą reklam. Jak przypomniano, tylko w 2014 roku zarobiła 3 mln dolarów dzięki udziałowi w kampaniach promocyjnych.

Mimo to środki zapisane przez projektanta w testamencie nadal pozostają przedmiotem sporu. Dopóki postępowanie sądowe nie zostanie zakończone, los 1,5 mln dolarów przeznaczonych przez Karla Lagerfelda pozostaje niepewny.

