Bill Gates przerwał milczenie. Wrócił do relacji z Jeffreyem Epsteinem

Współzałożyciel Microsoft Bill Gates podczas wystąpienia przed Kongresem Stanów Zjednoczonych odniósł się do swoich kontaktów z Jeffrey Epstein. Miliarder przyznał, że spotkania z finansistą były poważnym błędem i wyraził żal z powodu konsekwencji, jakie miały dla działalności jego fundacji.

Gates podkreślił, że nie miał wiedzy o przestępczej działalności Epsteina. Zaznaczył również, że nigdy nie przebywał na jego wyspie, ranczu ani w domu na Florydzie. Oświadczył także, że nigdy nikogo nie skrzywdził ani nie wykorzystał.

Bill Gates mówi o błędzie i zagrożeniu dla fundacji

Podczas zeznań Gates stwierdził, że jego kontakty z Epsteinem były błędną oceną sytuacji. Jak zaznaczył, naraziły one działalność Fundacji Gatesów na ryzyko i negatywnie wpłynęły na jej reputację. Miliarder przyznał, że żałuje wszystkiego, co mogło w jakikolwiek sposób uwiarygodnić finansistę.

Według jego relacji Epstein miał zdobyć informacje o romansach Gatesa z okresu małżeństwa, a następnie próbować wykorzystać tę wiedzę do wywierania presji. Miliarder zaznaczył, że sprawy osobiste nie miały związku z jego kontaktami z finansistą, choć były bolesne dla jego rodziny.

Próba nacisku i śledztwa wokół Epsteina

Gates zeznał, że Epstein próbował wykorzystać zarówno wiedzę o jego niewierności, jak i nieprawdziwe informacje, aby skłonić go do ponownego nawiązania kontaktu. Jak podkreślił, działania te nie przyniosły skutku, ale pokazały sposób, w jaki finansista wykorzystywał relacje z innymi osobami do realizacji własnych celów.

Miliarder przypomniał również, że wcześniej przeprosił pracowników Fundacji Gatesów za swoje powiązania z Epsteinem oraz zapewnił, że nie uczestniczył w żadnych przestępstwach przypisywanych finansiście.

Kongres i publikacja akt sprawy

Jeffrey Epstein został skazany w 2008 roku za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku usłyszał federalne zarzuty dotyczące handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

W grudniu Kongres USA przyjął ustawę dotyczącą przejrzystości akt związanych ze sprawą Epsteina. Na jej podstawie Departament Sprawiedliwości opublikował obszerny zbiór dokumentów ze śledztw, które potwierdziły szerokie kontakty finansisty ze środowiskami politycznymi i finansowymi.

Czytaj też:

Co łączy Epsteina z Lepperem? „To były plotki z ziarnem prawdy”Czytaj też:

Polska reaguje na aferę pedofilską w USA. Tusk powołuje specjalny zespół