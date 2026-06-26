Lista 100 najbogatszych Polaków „Wprost” od poniedziałku w sprzedaży. Idzie rewolucja

W poniedziałek, 29 czerwca, do sprzedaży trafi najnowsze, papierowe wydanie Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”.

To wydanie jest szczególne. Pierwszy raz w historii na listę trafiło aż 20 debiutantów. To nowi polscy przedsiębiorcy, którzy dorobili się co najmniej 1,1 mld zł majątku.

Zmiany w czołówce najbogatszych

Najwięcej emocji budzi jak zwykle sama czołówka. Po latach dominacji najbogatszym Polakiem nie jest już Tomasz Biernacki, tajemniczy właściciel sieci marketów Dino. Numerem jeden został Polak, który nigdy wcześniej nie był nawet na podium naszego zestawienia.

Tegoroczną listę zdominowały trzy obszary: nowe technologie, obronność i żywność. To z tych sektorów pochodzi największa liczba naszych debiutantów. Działają w obszarze sztucznej inteligencji, produkują drony, handlują amunicją, wypiekają tortille, a nawet wytapiają smalec.

Ta Lista to także wiele pożegnań, czasem nawet z bohaterami, którzy byli w naszym zestawieniu nieprzerwanie przez 36 lat. Ale i powrotów, kiedy po kilku latach gorszych wyników, znów udało się wykręcać potężne wzrosty.

Tegoroczne wydanie Listy 100 jest szczególne również ze względu na swoją objętość. Pierwszy raz w historii „Wprost” przygotował wydanie o objętości 272 stron. W środku, oprócz samego rankingu, zostawimy czytelnikom obszerne wywiady z bohaterami zestawienia. Są również sylwetki, reportaże, inne zestawienia oraz artykuły dotyczące m.in. rynku dóbr luksusowych, firm rodzinnych, inwestycji czy podróży.

Lista 100 najbogatszych „Wprost” – gdzie można kupić

Lista 100 najbogatszych Polaków „Wprost” pozostaje najstarszym rankingiem w polskich mediach pokazującym majątki i sylwetki najzamożniejszych polskich przedsiębiorców. „Wprost” wydaje ją nieprzerwanie od 1990 r. Po transformacji cyfrowej tygodnika w 2020 r., Lista 100 pozostaje ekskluzywnym wydaniem „Wprost”, które można nabyć w tradycyjnej, papierowej formie.

Wydanie specjalne „Wprost” z Listą 100 najbogatszych Polaków pojawi się w sprzedaży w poniedziałek, 29 czerwca. Będzie można je kupić w salonach prasowych Kolportera, w sieci Empik czy Inmedio. Cena wydania wynosi 29,90 zł. Wydanie będzie również dostępne w ofertach Wprost Premium na stronie wprost.pl.

Również w poniedziałek, 29 czerwca, elektroniczne wydanie „Wprost” z Listą 100 najbogatszych Polaków zostanie udostępnione subskrybentom Wprost Premium.

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