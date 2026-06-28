Milionerzy z przypadku. Co zrobić z dużą wygraną?

Pół miliarda złotych – tyle w Polsce jeszcze nikt nie wygrał, ale szansa jest! Takie wygrane padają w Eurojackpot – ta akurat w Czechach. Ten bank często rozbijają Niemcy i Finowie. Czasami duża wygrana trafia do Słowenii, Danii lub Szwecji.

A kiedy do portfela wpada tak dużo pieniędzy, lepiej wiedzieć wcześniej co z taką sumą zrobić. Bo jak się okazuje – wcale nie jest trudno ją roztrwonić. Lepiej dołączyć do listy 100 najbogatszych, bo taka okazja nie trafia się w życiu często.

Osobliwości wygranych w Lotto. Czy miliony sypią się aby po całej Polsce?

Największa wygrana w Lotto jak dotąd padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie koło Tranowa, w województwie małopolskim. Zwycięski kupon przyniósł właścicielowi dokładnie 36 726 210,20 zł. Co prawda, 10 proc. tej sumy zgarnął Urząd Skarbowy, ale i tak bardzo dużo zostało.

Osoba, która wygrała rekordową nagrodę do dziś pozostaje anonimowa. Wiadomo tylko, że kupon został puszczony w delikatesach. Zwycięskie liczby to: 9, 10, 25, 35, 44, 45. Zadziałała metoda „chybił trafił”. Gracz kupił wtedy nie jeden kupon, ale trzy. Wszystkie puścił tą samą metodą. Co ciekawe, w okolicach Tarnowa padła jeszcze jedna rekordowa wygrana – w maju 2016 roku w Żabnie gracz trafił 30 588 372,20 zł. To szósta pod względem wysokości wygrana w Lotto w Polsce.

Do najgorszej sytuacji doszło w Lotto 30 marca 1994 roku. To wtedy padł rekord jednocześnie trafionych „szóstek”. Główną wygraną musiało się podzielić aż 80 zwycięzców. W puli był miliard starych złotych. Każda „szóstka” przyniosła zwycięscy ponad 98 mln złotych. W przeliczeniu na dzisiejsze kwoty to jedynie 9800 złotych.

Wylosowane wówczas liczby to: 11, 16, 23, 30, 35 i 41. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale dokładnie te liczby były wtedy umieszczone na instrukcji Totalizatora mówiącej o tym, jak poprawnie wypełnić kupon!

Informacja o dużej wygranej nie jest dla wszystkich. Mądrość i rozwaga

„W tej chwili prawdopodobnie czujesz podekscytowanie i euforię. To zupełnie normalne! W tej chwili prawdopodobnie czujesz podekscytowanie i euforię. To zupełnie normalne! W Twojej głowie rodzą się pytania i wątpliwości: komu powiedzieć o wygranej? Na co ją wydać? Czy zrezygnować z pracy? A może podjąć nową lub założyć fundację wspierającą cele, które zawsze były Ci bliskie? Jak zabezpieczyć tak dużą kwotę?” – w tejn sposób rozpoczyna się instrukcja Totolotka dotycząca dalszego postępowania z dużą wygraną.

Od każdej wygranej powyżej 2280 złotych należy zapłacić podatek wynoszący 10 proc. wygranej kwoty i od razu załatwia tę formalność Totalizator. Pierwsza rada co zrobić dalej brzmi: „daj sobie czas”. Druga rada – trzeba dobrze przemyśleć komu o wygranej powiedzieć a komu nie. Trzecia – nie wahać się korzystać z pomocy psychologa, bo wbrew pozorom dużej wygranej towarzyszy również duży stres. A stres jest złym doradcą.

Instrukcja obsługi dużej wygranej. Krok po kroku

W kolejnym kroku warto podliczyć swój majątek: nieruchomości, samochody, inwestycje, oszczędności, a szczególnie szczerze spisac zobowiazania: niespłacone kredyty hipoteczne, niezapłacone salda kart kredytowych, zakupy dokonane na raty, pożyczki i kredyty konsumenckie, inne zobowiązania finansowe – i odliczyć je od wygranej.

Poświęcić też czas na wybranie specjalistów: „Księgowy, prawnik, makler, pomogą sprawnie gospodarować finansami, ale również zrozumieć i adekwatnie stosować przepisy prawa (w tym prawa podatkowego) tak, aby Twoje interesy były jak najlepiej chronione”.

Wygraną można zainwestować z myślą o przyszłości – na przykład o emeryturze, lub poświęcić na remont, kupno nowego auta lub nieruchomości, na rozwój osobisty, lub przeznaczyć na podróże lub potrzeby bliskich osob. Ważne jest ustalenie proiorytetów. " Znajdź równowagę pomiędzy nimi a tym, co oferuje świat i rynek, bowiem bardzo łatwo można ulec chwilowym zachciankom i kaprysom." – ostrzega Totalizator.

Lista 100 najbogatszych „Wprost” już 29 czerwca 2026 r.

Lista 100 najbogatszych Polaków „Wprost” jest najstarszym rankingiem w polskich mediach pokazującym majątki i sylwetki najzamożniejszych polskich przedsiębiorców. „Wprost” wydaje ją nieprzerwanie od 1990 r.

Wydanie specjalne „Wprost” z Listą 100 najbogatszych Polaków pojawi się w sprzedaży w poniedziałek, 29 czerwca 2026 r. o godzinie 5:00. Będzie można je kupić w salonach prasowych Kolportera, w sieci Empik czy Inmedio. Cena wydania wynosi 29,90 zł. Wydanie będzie również dostępne w ofertach Wprost Premium na stronie wprost.pl.

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