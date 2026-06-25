To najbogatszy emeryt w Polsce. Solidnie na to zapracował

W marcu nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. W tym roku podwyżka wyniosła 5,3 proc. i objęła świadczenia w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz dodatki do emerytur i rent.

Coraz więcej bogatych emerytów w Polsce

Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura wzrosła z 1878,91 do 1978,49 zł brutto. Z kolei przeciętne świadczenie wzrosło o 260 zł do poziomu 4490,94 zł brutto.

Jak się okazuje spora grupa seniorów może liczyć na świadczenie znacznie wyższe. Jak ujawnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), za sprawą marcowej waloryzacji nastąpił duży wzrost osób, które pobierają emeryturę powyżej 7000 zł brutto. Ich liczba sięga 800 tys., o 29 proc. więcej niż przed rokiem. Niemal 190 tys. seniorów może natomiast liczyć na świadczenie przekraczająca 10 000 zł brutto. To o 41 proc. więcej niż po waloryzacji w 2025 roku.

Z wysokich świadczeń mogą cieszyć się przede wszystkim mężczyźni. Emeryturę wyższą niż 4000 zł brutto otrzymuje prawie 71 proc. panów, a więcej niż 5000 zł brutto dostaje 50,6 proc. emerytów. Jeśli chodzi o seniorki, to ponad 44 proc. z nich pobiera świadczenie nie większe niż 3200 zł brutto, a w przypadku 20 proc. kształtuje się ono na poziomie od 3200 do 4000 zł brutto. To oznacza, że blisko dwie trzecie pań może liczyć na emeryturę, która nie przekracza „czwórki”.

Najwyższa emerytura w Polsce trafia do mieszkańca Śląska, który na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat. Mężczyzna udokumentował ponad 67 lat pracy, dzięki czemu jego miesięczna emerytura wynosi obecnie około 54 tys. zł brutto. Wśród kobiet rekordzistką jest mieszkanka Bydgoszczy, która zakończyła aktywność zawodową jako 81-latka po 61 latach pracy. Jej emerytura wynosi ponad 42 tys. zł brutto.

Lista 100 najbogatszych „Wprost” już 29 czerwca 2026 r.

Lista 100 najbogatszych Polaków „Wprost” jest najstarszym rankingiem w polskich mediach pokazującym majątki i sylwetki najzamożniejszych polskich przedsiębiorców. „Wprost” wydaje ją nieprzerwanie od 1990 r.

Wydanie specjalne „Wprost” z Listą 100 najbogatszych Polaków pojawi się w sprzedaży w poniedziałek, 29 czerwca 2026 r. o godzinie 5:00. Będzie można je kupić w salonach prasowych Kolportera, w sieci Empik czy Inmedio. Cena wydania wynosi 29,90 zł. Wydanie będzie również dostępne w ofertach Wprost Premium na stronie wprost.pl.

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