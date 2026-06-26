Bogaci wybierają ten kontynent. Taki odpływ fortun nie był widziany od lat

Migracja najbogatszych ludzi świata osiągnęła niespotykaną wcześniej skalę. Jeszcze kilka lat temu wielu milionerów wybierało Dubaj lub Hongkong. Dziś coraz częściej spoglądają w stronę Europy, szukając stabilniejszego otoczenia politycznego, przewidywalnych przepisów oraz bezpiecznego miejsca do życia i lokowania kapitału.

Jak podaje „The Economist”, powołując się na dane firmy badawczej New World Wealth, tylko w ubiegłym roku swoje kraje opuściło ponad 140 tys. milionerów.

– To największa liczba w historii — a na tym nie koniec — według jej prognoz w tym roku liczba ta wzrośnie do 165 tys. – czytamy.

Za rosnącym zainteresowaniem przeprowadzkami stoi także cały sektor doradczy. Według danych firmy IMI rynek migracji inwestycyjnej osiągnął w 2025 roku wartość około 40 mld dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż przed pandemią. W jego skład wchodzą kancelarie prawne, doradcy podatkowi, firmy nieruchomościowe oraz eksperci pomagający uzyskać prawo pobytu lub obywatelstwo.

Europa zyskuje tam, gdzie inni tracą

Jeszcze niedawno jednym z największych magnesów dla bogatych pozostawał Dubaj. Emirat przyciągał przedsiębiorców z Azji, Bliskiego Wschodu czy Afryki atrakcyjnymi warunkami podatkowymi i łatwością prowadzenia biznesu. Jednak napięcia geopolityczne oraz konflikty w regionie sprawiły, że część inwestorów zaczęła rozglądać się za innymi kierunkami.

Jak wskazują eksperci cytowani przez „The Economist”, szczególnie zamożni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych coraz częściej rozważają przeprowadzkę na Stary Kontynent. Powodem są przede wszystkim obawy dotyczące sytuacji politycznej w USA, ale także chęć posiadania alternatywnego miejsca zamieszkania czy swobodniejszego podróżowania.

Jednocześnie zmieniają się także kierunki migracji w samej Europie. Według danych firmy Henley & Partners Francja, Niemcy i Hiszpania po raz pierwszy znalazły się w gronie państw, z których odpływa więcej milionerów, niż do nich napływa.

Zmieniają się przepisy, zmieniają się kierunki

Rosnąca liczba bogatych emigrantów nie oznacza jednak, że wszystkie kraje bez ograniczeń otwierają przed nimi drzwi. Wręcz przeciwnie. Coraz więcej państw zaostrza przepisy dotyczące tzw. migracji inwestycyjnej.

Hiszpania zakończyła program przyznawania prawa pobytu za zakup nieruchomości, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał maltański program obywatelstwa za inwestycje za niezgodny z unijnym prawem. Z kolei Portugalia wydłużyła czas oczekiwania na uzyskanie obywatelstwa dla większości cudzoziemców.

Równocześnie pojawiają się nowe programy w innych częściach świata. Własne rozwiązania przygotowują m.in. Uzbekistan, Malediwy, Nauru czy państwa karaibskie, licząc na napływ kapitału i inwestycji.

Bogaci nadal szukają bezpiecznej przystani

Eksperci cytowani przez „The Economist” podkreślają, że decyzje milionerów coraz rzadziej wynikają wyłącznie z kwestii podatkowych. Dziś równie ważne są bezpieczeństwo, stabilność polityczna oraz przewidywalność prawa.

Choć Stany Zjednoczone nadal pozostają jednym z największych rynków dla zamożnych inwestorów, coraz więcej Amerykanów szuka alternatywy poza swoim krajem. Jednocześnie wiele państw ostrożniej podchodzi do przyznawania prawa pobytu czy obywatelstwa. Czy Stary Kontynent stanie się nową Mekką najbogatszych ludzi świata? Czas pokaże. Jedno jest jednak pewne – Dubaj, przynajmniej na razie, przestaje nią być.

Lista 100 najbogatszych „Wprost” już 29 czerwca 2026 r.

Lista 100 najbogatszych Polaków „Wprost” jest najstarszym rankingiem w polskich mediach pokazującym majątki i sylwetki najzamożniejszych polskich przedsiębiorców. „Wprost” wydaje ją nieprzerwanie od 1990 r.

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