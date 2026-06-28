Lista 100 najbogatszych Polaków, kto odpowie za aferę szpitalną i chmury nad Konfederacją. Nowy „Wprost”

„Polakom się jeszcze chce”. Takiej rewolucji na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost” jeszcze nie było. Zmiany w czołówce, rekordowa liczba debiutantów i nowy najbogatszy Polak – wylicza Szymon Krawiec.

„Afera z korzyściami”. Mogłoby się wydawać, że wybuch afery wokół Szpitala Południowego będzie dla KO wstrząsem. W partii jednak panuje przekonanie, że premier zareagował, jak trzeba – pisze Agnieszka Niesłuchowska.

„Utalentowany pan Wipler i ambitna dama Zajączkowska”. Te dwa nazwiska przyciągają ostatnio większą uwagę niż liderzy tej formacji. Oboje mogą sprawić Konfederacji poważne kłopoty, choć każde z innego powodu – analizuje Eliza Olczyk.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Żeby Polska była przy stole”. – Chciałbym pozostawić po sobie nową generację inwestycji – mówi w wywiadzie Szymona Krawca Zygmunt Solorz.

„Majątek da się odbudować”. – W czasach internetu i AI to nie maszyny ani nieruchomości, lecz reputacja staje się dla najbogatszych Polaków najcenniejszym aktywem – tłumaczy adwokat Maciej Zaborowski w rozmowie z Witoldem Ziomkiem.

„Dzieci fortuny”. Jak wychować sobie spadkobiercę idealnego? Co zrobić, żeby dziecko chciało przejąć biznes? A czego na pewno nie robić? Takie pytania zadają sobie dzisiaj polscy nestorzy – pisze Szymon Krawiec.

„Tak się rozmywa odpowiedzialność”. – Zmiana na stanowisku ministra zdrowia wydaje się nieuchronna. Myślę, że premier Donald Tusk zdaje sobie już z tego sprawę – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Marek Balicki, były minister zdrowia.

„Między ustami a czerwoną kartką”. Ostatni wspólny wyczyn FIFA i demona głupoty ludzkiej przyćmił poprzednie: czerwona kartka za zasłonięcie przez piłkarza ust. Własnych! – punktuje Jan Wróbel.

„Silnik porozumienia”. Podczas największych targów branżowych w Polsce zobaczyłem coś niezwykłego – dziesiątki ojców i dzieci budujących relacje poprzez wspólna pielęgnację auta – zachwyca się Michał Pozdał.

„Pierwsza linia konfrontacji”. Państwa prowadzące działania hybrydowe nie wybierają celów wyłącznie ze względu na ich znaczenie polityczne. Bardzo często chodzi o demonstrację możliwości – ostrzega gen. Andrzej Pawlikowski.

„Ekstrawagancja w angielskim stylu”. Okrągłą rocznicę referendum brexitowego Brytyjczycy uczcili upadkiem kolejnego rządu ich królewskich mości. Ale Wyspy w pojedynkę radzą sobie wcale nie gorzej niż zjednoczona Europa – analizuje Jakub Mielnik.

„Wojna na symbole”. – Zdaje się, że któryś z polityków, być może europejskich, przekonał Zełenskiego, że należy uderzyć w prezydenta Nawrockiego – mówi w wywiadzie Magdaleny Frindt Jan Piekło, były ambasador RP w Ukrainie.

„Luksus po polsku”. Prestiżowy adres pozostaje w cenie, ale nie on decyduje już o wartości najlepszych inwestycji. Nasz rynek nieruchomości premium wchodzi właśnie w kolejny etap. Więcej w tekście Magdy Grefkowicz.

„Sztuka umiaru”. Jeszcze niedawno luksus we wnętrzach kojarzył się przede wszystkim z przepychem. Magda Grefkowicz i Ewa Jagalska tłumaczą, dlaczego dziś coraz większą wartość mają spokój, wygoda i dobrze zaprojektowana przestrzeń.

„Czym jeżdżą najbogatsi”. Dla jednych samochód jest spełnieniem marzeń z dzieciństwa i nagrodą za lata pracy. Dla innych – biznesowym narzędziem, które ma wywrzeć odpowiednie wrażenie. Damian Skowron o autach szytych na miarę wielkich pieniędzy.

„Błąd prawny ma cenę”. Przestaliśmy być narodem, który dopiero buduje majątek. Teraz uczymy się go chronić. Coraz częściej oznacza to świadome planowanie decyzji prawnych i finansowych – tłumaczy Iwona Maciszewska.

„Dokąd zmierzasz, nasza innowacjo”. Coś drgnęło w polskiej innowacji, choć wciąż jesteśmy w ogonie Europy. Czy rewolucja AI nam pomoże? Jeśli nie, to gdzie kryją się szanse dla Polski? – zastanawia się Krzysztof Szczepaniak.

„Terapie młodości”. Jeszcze kilkanaście lat temu medycyna estetyczna skupiała się głównie na korygowaniu widocznych oznak starzenia. Obecnie w centrum zainteresowania jest biostymulacja – pisze Iwona Maciszewska.

„Świat na wyłączność”. W dobie masowej turystyki prawdziwym luksusem staje się możliwość oglądania tego samego w sposób, który pozostaje poza zasięgiem większości ludzi – analizuje Iwona Maciszewska.