Królowie nieruchomości z Wiejskiej. Sejm aż roi się od potentatów

Na początku czerwca posłowie złożyli swoje oświadczenia majątkowe. Serwis tvn24.pl sprawdził, jak wygląda majątek polityków, jeśli chodzi o nieruchomości.

Królowie nieruchomości z Wiejskiej

Najbogatszy pod tym względem okazuje się poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gut-Mostowy. Polityk, który w przeszłości pełnił funkcję wiceministra sportu i turystyki posiada dom o powierzchni 340 m kw. Jest on wart ok. 2,5 mln zł. Były wiceminister jest również właścicielem wartego 1,5 mln zł mieszkania, a także dziesięciu innych nieruchomości. Chodzi o działki o wartości od 30 tys. do 28 mln zł. Łącznie daje to około 72 mln zł, co czyni z posła PiS zdecydowanego lidera zestawienia.

Wiceliderem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki, którego nieruchomości są łącznie warte ok. 45 mln zł. Poseł posiada dwa domy, osiem mieszkań, gospodarstwo rolne, a także cztery działki, które są warte ok. 30 mln zł.

Łąckiego goni jego klubowy kolega Robert Dowhan, którego nieruchomości są warte ok. 42,2 mln zł. Poseł Koalicji Obywatelskiej posiada blisko 100-metrowe mieszkanie o wartości 2 mln zł, ale – jak zauważa tvn24.pl – w swoim oświadczeniu zamieścił w sumie 23 pozycje, w tym sześć mieszkań i dwa lokale użytkowe, budynek biurowy oraz kilkanaście działek. Na końcu poseł zamieścił następujące zastrzeżenie: "Wartości podane są szacunkowo, ale często słyszę, że ludzie chcą odkupić nieruchomości od posła/senatora po cenie z oświadczenia majątkowego. Może akurat ktoś? Coś?".

Jak widać “królami nieruchomości” z Wiejskiej nie są politycy znani z pierwszych stron gazet. W pierwszej dziesiątce zestawienia nie brakuje jednak popularnych postaci. Uplasowali się w niej bowiem m.in. Joanna Lichocka (posiada nieruchomości warte w sumie 16 mln zł), Przemysław Wipler (14 mln zł), czy Ryszard Petru (12 mln zł).

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