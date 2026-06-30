20 debiutantów Listy 100 najbogatszych. Poznajcie nowych polskich miliarderów

Tegoroczna Lista 100 najbogatszych Polaków „Wprost” obfituje w rekordową liczbę debiutantów. Pierwszy raz w 36-letniej historii naszego zestawienia na Liście zadebiutowało aż 20 nowych nazwisk. Swój majątek osiągnęli różnymi ścieżkami – jedni od zera budowali swój własny biznes, inni weszli jako drugie pokolenie do rodzinnej firmy.

AI, żywność i broń

Patrząc na branże, w których działają, można wydzielić trzy główne obszary. To przede wszystkim nowe technologie, w których prym wiodą najmłodsi debiutanci. Mocno prezentuje się również sektor zbrojeniowy, który przeżywa swój najlepszy okres w nowożytnej historii Polski. Urośli nam w tej dziedzinie potężni prywatni gracze, którzy produkują drony, amunicję, systemy łączności dla wojska lub zajmują się po prostu handlem bronią. Trzeci obszar zdominowany przez debiutantów to produkcja żywności, czyli polska specjalizacja narodowa. Są bohaterowie, którzy na tym obszernym i wydawałoby się zabetonowanym już polskim rynku znaleźli spożywczą niszę i się w niej wyspecjalizowali. To choćby wytapianie smalcu, wypiekanie tortilli czy produkcja karmy dla zwierząt, co, biorąc pod uwagę fakt, że w polskich gospodarstwach domowych mamy już więcej psów i kotów niż dzieci, daje lepiej zarobić niż sprzedaż kaszek dla niemowląt.

Poniżej przedstawiamy całą listę 20 debiutantów z tegorocznej Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Obok nazwiska bohatera znajduje się miejsce, które zajął w tegorocznej setce oraz szacowana przez nas wartość majątku.

20 debiutantów z Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”