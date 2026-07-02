Wielkie powroty na Listę 100. Ci bohaterowie wrócili do grona miliarderów

Chociaż z tegorocznym zestawieniem musiało się pożegnać aż 24 bohaterów, to nie jest też tak, że na Listę 100 nie można wrócić. W 36-letniej historii naszego zestawienia mieliśmy mnóstwo przypadków powrotów, kiedy po kilku latach gorszych wyników nastąpiło odbicie i znów wypracowany wysoki zysk pozwolił bohaterowi do naszego zestawienia powrócić.

Na tegorocznej Liście 100 najbogatszych obok 20 debiutantów mamy również 4 przypadki powracających bohaterów. Przedsiębiorców, którzy już kiedyś byli w naszym zestawieniu, ale z niego wypadli. Dzisiaj wracają na wysokie miejsca.

Poniżej prezentujemy sylwetki 4 osób, które zaliczyły wielki powrót na Listę 100. Obok nazwiska bohatera podajemy miejsce, które zajął w tegorocznym zestawieniu oraz szacowaną wartość majątku.

Powroty na Listę 100 najbogatszych Polaków