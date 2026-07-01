Polscy miliarderzy od zbrojeń. Ich biznes napędza wojna

Globalne wydatki na zbrojenia notują historyczne maksima. Liderami zestawień niezmiennie pozostają Stany Zjednoczone i Chiny, odpowiadające za blisko połowę światowego budżetu wojskowego. Polska przeznacza na ten cel jedne z najwyższych kwot w relacji do PKB, utrzymując pozycję lidera w NATO.

Na tym zbrojeniowym boomie zaczęli świetnie zarabiać również prywatni polscy przedsiębiorcy. W kraju urosły nam firmy specjalizujące się w produkcji dronów, systemów łączności czy amunicji.

Tegoroczna Lista 100 najbogatszych Polaków zaliczyła desant Polaków związanych z sektorem zbrojeniowym. Ich firmy notują przychody liczone w miliardach złotych. Zyski idą w dziesiątki, a nawet setki milionów.

Oto pięciu bohaterów naszego zestawienia, którzy są związani z tą branżą. Obok nazwiska bohatera podajemy miejsce, które zajęli na tegorocznej Liście 100 oraz szacowaną wartość majątku.

5 najbogatszych Polaków sektora zbrojeniowego