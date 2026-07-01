Polscy miliarderzy od zbrojeń. Ich biznes napędza wojna
Udostępnijdodaj Skomentuj

Najbogatsi

  • Partner Strategiczny
  • PKO Bank Polski
  • Partner
  • Škoda

Polscy miliarderzy od zbrojeń. Ich biznes napędza wojna

Dodano: 
Adam Bartosiewicz z Grupy WB
Adam Bartosiewicz z Grupy WB Źródło: Materiały prasowe / Grupa WB
Boom w sektorze zbrojeniowym przyniósł nowych bohaterów Listy 100 najbogatszych „Wprost”. Produkują drony, amunicję czy wyposażenie dla wojska.

Globalne wydatki na zbrojenia notują historyczne maksima. Liderami zestawień niezmiennie pozostają Stany Zjednoczone i Chiny, odpowiadające za blisko połowę światowego budżetu wojskowego. Polska przeznacza na ten cel jedne z najwyższych kwot w relacji do PKB, utrzymując pozycję lidera w NATO.

Na tym zbrojeniowym boomie zaczęli świetnie zarabiać również prywatni polscy przedsiębiorcy. W kraju urosły nam firmy specjalizujące się w produkcji dronów, systemów łączności czy amunicji.

Tegoroczna Lista 100 najbogatszych Polaków zaliczyła desant Polaków związanych z sektorem zbrojeniowym. Ich firmy notują przychody liczone w miliardach złotych. Zyski idą w dziesiątki, a nawet setki milionów.

Oto pięciu bohaterów naszego zestawienia, którzy są związani z tą branżą. Obok nazwiska bohatera podajemy miejsce, które zajęli na tegorocznej Liście 100 oraz szacowaną wartość majątku.

5 najbogatszych Polaków sektora zbrojeniowego

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.