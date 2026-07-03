Gigantyczne awanse na Liście 100. Oni najbardziej pomnożyli swoje majątki

Najwięksi wygrani ostatnich dwunastu miesięcy pomnażali majątki w tempie, o jakim większość biznesu może jedynie marzyć.
Tegoroczna Lista 100 najbogatszych Polaków przeszła gruntowne odświeżenie. 24 bohaterów pożegnało się z zestawieniem. Na ich miejsca wpadło aż 20 debiutantów oraz czterech bohaterów, którzy po latach niebytu do zestawienia powrócili.
76 nazwisk trzymało się na liście bardzo mocno. Są z nią związani od lat, czasem i nawet od samego początku, kiedy „Wprost” w 1990 r. przygotował pierwsze tego typu zestawienie.
Drony dają pieniądz
Źródło: Wprost
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