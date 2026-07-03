7 najbogatszych Azjatów. Najbogatszy krawiec świata i człowiek od TikToka

Jeszcze parę lat temu wśród najbogatszych mieszkańców Azji trzeba było wymieniać wielu Rosjan. Dzisiaj nie ma po nich nawet śladu. Ktoś powie, że najbogatsi Azjaci to tylko Chińczycy, ale to nieprawda. W samej czołówce mamy przegląd wielu narodowości z największego kontynentu świata. Przy tworzeniu tego zestawienia skorzystaliśmy z danych Bloomberga, który na żywo monitoruje majątki najbogatszych ludzi świata.

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