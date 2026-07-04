7 najbogatszych Europejczyków. Fortuny z luksusu, mody czy słodyczy

Luksus, moda, transport – tak można by podsumować to, na czym zbudowali gigantyczny majątek najbogatsi ludzie Europy.
Z europejskim bogactwem nie jest wcale tak źle. Na 20 najzamożniejszych ludzi tego świata przypada wprawdzie 15 Amerykanów, ale jest też i trzech Europejczyków. Do tego jeden Hindus, jeden Meksykanin. Największa szkoda, że w gronie 500 najbogatszych tego świata nie mamy ani jednego Polaka. W przygotowaniu tego rankingu posłużyliśmy się wycenami Bloomberga, który na żywo monitoruje majątki najbogatszych ludzi świata.
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7 najbogatszych ludzi Europy
Źródło: Wprost
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