Najmłodsi polscy milionerzy. Nie mają jeszcze 40 lat, a już firmy warte miliardy

Tegoroczna Lista 100 najbogatszych Polaków przeszła wielkie przemeblowanie. Z zestawienia wypadło wielu starszych graczy, a na ich miejsce weszło nowe pokolenie polskiego biznesu. Często to bardzo młodzi ludzie, którzy albo zbudowali swoje firmy od zera, albo weszli do firmy rodziców. To drugie nie jest wcale łatwe, bo patrząc na wszelkie raporty i badania w Polsce zaledwie 1 na 10 sukcesji kończy się sukcesem.

Poniżej przedstawiamy sylwetki najmłodszych polskich miliarderów. Obok nazwiska jest miejsce, które zajęli na tegorocznej Liście 100 najbogatszych Polaków oraz szacowana wartość majątku.

Najmłodsi miliarderzy z Listy 100